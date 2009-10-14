Старооскольская компания «Авантаж евро моторс» попала в список проблемных дилеров российского импортёра Volkswagen

Случаи, когда у клиентов на руках находятся оплаченные автомобили без ПТС, «самые простые с юридической точки зрения» – таким покупателям ФГР постарается выдать документы до конца октября. Как урегулировать ситуации, когда машины клиентам не переданы, пока обсуждается. Есть также автомобили (их количество не раскрывается), которые ФГР отозвала со складов дилеров, и сейчас они находятся у импортёра. Готова ли ФГР выдавать не только находящиеся у неё ПТС, но и машины, пока не решено. В своём заявлении ФГР коротко описывает, как собирается решать ситуацию в каждом городе. Где-то на себя обязательства перед клиентами примут другие дилеры.