Старооскольская компания «Авантаж евро моторс» попала в список проблемных дилеров российского импортёра Volkswagen

Posted 14 октября 2009,, 09:22
Published 14 октября 2009,, 09:22
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сколько эти пять дилеров задолжали машин – клиентам и денег – импортёрам, представитель ФГР не раскрывает. Как сообщают «Ведомости», известно, что старооскольский «Авантаж евро моторс» должен 48 машин.
ФГР отдаст ПТС бесплатно всем клиентам, которые полностью оплатили автомобили и уже имеют их на руках. Импортёр также отказался от своих требований к покупателям доплатить за машины, сообщает представитель «Фольксваген Груп Рус». Ранее ФГР предлагала клиентам проблемных дилеров заключить мировое соглашения за доплату в размере от 25 тыс. долларов до 10 % от стоимости автомобиля, мотивируя это понесёнными судебными издержками.
Случаи, когда у клиентов на руках находятся оплаченные автомобили без ПТС, «самые простые с юридической точки зрения» – таким покупателям ФГР постарается выдать документы до конца октября. Как урегулировать ситуации, когда машины клиентам не переданы, пока обсуждается. Есть также автомобили (их количество не раскрывается), которые ФГР отозвала со складов дилеров, и сейчас они находятся у импортёра. Готова ли ФГР выдавать не только находящиеся у неё ПТС, но и машины, пока не решено. В своём заявлении ФГР коротко описывает, как собирается решать ситуацию в каждом городе. Где-то на себя обязательства перед клиентами примут другие дилеры.
Меньше всего ясности в заявлении ФГР по поводу старооскольского «Авантаж евро моторс» – импортёр сообщает, что над ситуацией в этом городе «также работает» и «в первую очередь документы будут переданы тем, у кого есть судебное решение о выдаче ПТС». В Старом Осколе по одним данным таких клиентов 12, по другим – всего три.