Белгородские гандболисты в домашнем этапе одержали три победы

Первую победу белгородские гандболисты одержали в первый день турнира над уфимским клубом «УГНТУ-ВНЗМ». Но в пятничной встрече с омским «Скифом» удача оказалась на стороне соперника. После первого тайма, опережая омичей на один заброшенный мяч, гандболисты «Технолога» в концовке матча уступили со счётом 33:36. Взяли реванш за это поражение «спартаковцы» в воскресном матче. В этой встрече «Технолога» и «Скифа» хозяева сломили защиту омской команды и сумели отправить в ворота противника 37 мячей, пропустив 31. А в повторном поединке против уфимского клуба «УГНТУ-ВНЗМ» «Спартак» лидировал на протяжении всей игры и не позволил усомниться в своём превосходстве: результат игры – 35:25.