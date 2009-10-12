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Posted 12 октября 2009,, 12:52

Published 12 октября 2009,, 12:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородские гандболисты в домашнем этапе одержали три победы

12 октября 2009, 12:52
Белгородский «Технолог-Спартак», который в минувшие выходные принимал у себя второй предварительный этап чемпионата России среди команд высшей лиги, трижды праздновал победы и сумел подняться на второе место в группе.

Первую победу белгородские гандболисты одержали в первый день турнира над уфимским клубом «УГНТУ-ВНЗМ». Но в пятничной встрече с омским «Скифом» удача оказалась на стороне соперника. После первого тайма, опережая омичей на один заброшенный мяч, гандболисты «Технолога» в концовке матча уступили со счётом 33:36. Взяли реванш за это поражение «спартаковцы» в воскресном матче. В этой встрече «Технолога» и «Скифа» хозяева сломили защиту омской команды и сумели отправить в ворота противника 37 мячей, пропустив 31. А в повторном поединке против уфимского клуба «УГНТУ-ВНЗМ» «Спартак» лидировал на протяжении всей игры и не позволил усомниться в своём превосходстве: результат игры – 35:25.

Таким образом, «Технолог» заработал ещё шесть очков, поднявшись на второе место в группе. В общей турнирной таблице высшей лиги «Технолог» пока расположился на четвёртом месте, уступая шесть очков лидерам – клубам «МОУОР – Чеховские медведи» (Чехов), «Каустик-ВУОР» (Волгоград) и «Факел-ТКЗ-Красный котельщик» (Таганрог).

Следующий тур чемпионата для «Технолога» пройдёт в Оренбурге. С 12 по 15 ноября белгородские гандболисты сыграют с «Чеховскими медведями» и двумя оренбургскими командами – «Альфа-ОГПУ» и «ОГАУ».

Анастасия Саенко

#Новости#Спорт#Гандбол#Технолог-спартак#Юля
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