Белгородские гандболисты в домашнем этапе одержали три победы

Posted 12 октября 2009,, 12:52
Published 12 октября 2009,, 12:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Первую победу белгородские гандболисты одержали в первый день турнира над уфимским клубом «УГНТУ-ВНЗМ». Но в пятничной встрече с омским «Скифом» удача оказалась на стороне соперника. После первого тайма, опережая омичей на один заброшенный мяч, гандболисты «Технолога» в концовке матча уступили со счётом 33:36. Взяли реванш за это поражение «спартаковцы» в воскресном матче. В этой встрече «Технолога» и «Скифа» хозяева сломили защиту омской команды и сумели отправить в ворота противника 37 мячей, пропустив 31. А в повторном поединке против уфимского клуба «УГНТУ-ВНЗМ» «Спартак» лидировал на протяжении всей игры и не позволил усомниться в своём превосходстве: результат игры – 35:25.
Таким образом, «Технолог» заработал ещё шесть очков, поднявшись на второе место в группе. В общей турнирной таблице высшей лиги «Технолог» пока расположился на четвёртом месте, уступая шесть очков лидерам – клубам «МОУОР – Чеховские медведи» (Чехов), «Каустик-ВУОР» (Волгоград) и «Факел-ТКЗ-Красный котельщик» (Таганрог).
Следующий тур чемпионата для «Технолога» пройдёт в Оренбурге. С 12 по 15 ноября белгородские гандболисты сыграют с «Чеховскими медведями» и двумя оренбургскими командами – «Альфа-ОГПУ» и «ОГАУ».
Анастасия Саенко