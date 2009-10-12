Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2009,, 12:23

Published 12 октября 2009,, 12:23

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородская команда стала пятой на Кубке России по лыжероллерам

12 октября 2009, 12:23
В Нижегородской области прошёл заключительный этап Кубка России по лыжероллерам среди взрослых и юниоров. В соревнованиях участвовали представители 19 регионов страны, среди них и спортсмены Белгородской области.

Наиболее успешно на финальном этапе выступили два спортсмена из Белгородской области. Староосколец Максим Гаврилов стал восьмым в спринте среди мужчин. А белгородец Дмитрий Никельс, сообщает информационно-маркетинговый центр области, – четвёртым в эстафете среди юниоров.

По итогам Кубка России Д. Никельс вошёл в пятёрку лучших среди юниоров и стал кандидатом в сборную команду страны. А М. Гаврилов в рейтинге лыжероллеров занял шестую строчку среди мужчин.

В общекомандном зачёте Кубка команда «Лыжня Белогорья» завоевала пятое место, по очкам значительно опередив Липецк и Воронеж – города, где лыжероллерный спорт уже давно пользуется популярностью. Кстати, в следующем году Белгород примет чемпионат страны по лыжероллерам.

Для справки: Лыжероллеры – достаточно новый вид спорта, официальные соревнования проводятся с 2006 года под руководством Федерации лыжных гонок России. На одной платформе лыжероллеров допускается не более двух колёс. В экипировке спортсменов обязательны защитные шлемы, очки, лыжероллеры и лыжные палки. Соревнования по лыжероллерам проводятся на асфальте или на соответствующем покрытии для лыжероллеров. В лично-командном первенстве соревнования проводятся по следующим дисциплинам: спринт, раздельный старт, персьют, гонка преследования и масс-старт. Также соревнуются в эстафете и командных гонках. Дистанция различна в зависимости от вида соревнований.

Фото с сайта rollski.ucoz.com

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Кубок россии#Соревнования#Лыжероллеры#Лыжные гонки
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18