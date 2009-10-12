Белгородская команда стала пятой на Кубке России по лыжероллерам

Для справки: Лыжероллеры – достаточно новый вид спорта, официальные соревнования проводятся с 2006 года под руководством Федерации лыжных гонок России . На одной платформе лыжероллеров допускается не более двух колёс. В экипировке спортсменов обязательны защитные шлемы, очки, лыжероллеры и лыжные палки. Соревнования по лыжероллерам проводятся на асфальте или на соответствующем покрытии для лыжероллеров. В лично-командном первенстве соревнования проводятся по следующим дисциплинам: спринт, раздельный старт, персьют, гонка преследования и масс-старт. Также соревнуются в эстафете и командных гонках. Дистанция различна в зависимости от вида соревнований.