Белгородская команда стала пятой на Кубке России по лыжероллерам

Posted 12 октября 2009,, 12:23
Published 12 октября 2009,, 12:23
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Наиболее успешно на финальном этапе выступили два спортсмена из Белгородской области. Староосколец Максим Гаврилов стал восьмым в спринте среди мужчин. А белгородец Дмитрий Никельс, сообщает информационно-маркетинговый центр области, – четвёртым в эстафете среди юниоров.
По итогам Кубка России Д. Никельс вошёл в пятёрку лучших среди юниоров и стал кандидатом в сборную команду страны. А М. Гаврилов в рейтинге лыжероллеров занял шестую строчку среди мужчин.
В общекомандном зачёте Кубка команда «Лыжня Белогорья» завоевала пятое место, по очкам значительно опередив Липецк и Воронеж – города, где лыжероллерный спорт уже давно пользуется популярностью. Кстати, в следующем году Белгород примет чемпионат страны по лыжероллерам.
Для справки: Лыжероллеры – достаточно новый вид спорта, официальные соревнования проводятся с 2006 года под руководством Федерации лыжных гонок России. На одной платформе лыжероллеров допускается не более двух колёс. В экипировке спортсменов обязательны защитные шлемы, очки, лыжероллеры и лыжные палки. Соревнования по лыжероллерам проводятся на асфальте или на соответствующем покрытии для лыжероллеров. В лично-командном первенстве соревнования проводятся по следующим дисциплинам: спринт, раздельный старт, персьют, гонка преследования и масс-старт. Также соревнуются в эстафете и командных гонках. Дистанция различна в зависимости от вида соревнований.