Долги в пенсионный фонд будут снимать со счетов принудительно

Как отметил сегодня глава отделения ПФР по Белгородской области Дмитрий Худаев, теперь фонду не придётся вести долгие беседы и уговоры по выплате долгов. Фонд в настоящее время выстраивает автоматизированную систему по борьбе с долгами. С 1 января 2010 года, согласно статье 19 ФЗ № 212, взыскание страховых взносов будет производиться по решению органа контроля за уплатой взносов (ПФР) путём направления в банк поручения о списании средство со счетов. С рублёвых счетов списание суммы долга банками должно производиться в течение одного операционного дня, с валютных – в течение трёх.