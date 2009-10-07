Долги в пенсионный фонд будут снимать со счетов принудительно

Posted 7 октября 2009,, 09:36
Published 7 октября 2009,, 09:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как ранее сообщало ИА «Бел.Ру», единый социальный налог заменят страховыми взносами в бюджеты пенсионного, медицинского и социального страхований. ПФР будет администрировать взносы по медицинскому страхованию и пенсионные взносы. Согласно вводимым законам, администратор (т. е. отделение ПФР) будет осуществлять контроль за начислением и уплатой страховых взносов, взыскание задолженности, обеспечивать своевременное поступление средств на личные счета застрахованных граждан путём бесспорного взыскания задолженности.
Как отметил сегодня глава отделения ПФР по Белгородской области Дмитрий Худаев, теперь фонду не придётся вести долгие беседы и уговоры по выплате долгов. Фонд в настоящее время выстраивает автоматизированную систему по борьбе с долгами. С 1 января 2010 года, согласно статье 19 ФЗ № 212, взыскание страховых взносов будет производиться по решению органа контроля за уплатой взносов (ПФР) путём направления в банк поручения о списании средство со счетов. С рублёвых счетов списание суммы долга банками должно производиться в течение одного операционного дня, с валютных – в течение трёх.
Д. Худаев предостерёг руководителей предприятий-должников от будущих обвинений в адрес ПФР: «Потом они будут говорить, что мы сняли у них деньги, а они не могут заплатить заработные платы». Вместе с тем именно такая норма, видимо, поможет решить проблему с постоянно возникающими долгами предприятий по взносам в ПФР на счета их же работников.