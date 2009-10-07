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Posted 7 октября 2009,, 15:10

Published 7 октября 2009,, 15:10

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Cуд Белгорода вынес обвинительный приговор педофилу

7 октября 2009, 15:10
За изнасилование шестилетней девочки 23-летнего преступника приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.

25 июня вечером прямо с детской площадки неизвестный мужчина увёл маленькую девочку в подъезд строящегося дома и изнасиловал её. Как сообщает пресс-служба СКП по Белгородской области, скрыться подозреваемому не удалось, он был задержан с помощью находившихся во дворе жителей.

Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По решению суда на время следствия преступник находился под стражей.

6 октября Октябрьский районный суд Белгорода приговорил педофила к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, у сторон имеется право его обжаловать. Насильника малолетней девочки отправили под стражу.

#Новости#Приговор#Происшествия#Изнасилование#Мария#Педофил
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