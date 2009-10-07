Cуд Белгорода вынес обвинительный приговор педофилу

25 июня вечером прямо с детской площадки неизвестный мужчина увёл маленькую девочку в подъезд строящегося дома и изнасиловал её. Как сообщает пресс-служба СКП по Белгородской области, скрыться подозреваемому не удалось, он был задержан с помощью находившихся во дворе жителей.