В Белгороде после столкновения с мусоровозом загорелся легковой автомобиль

Posted 6 октября 2009,, 05:41
Published 6 октября 2009,, 05:41
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По информации сотрудников МЧС, водитель мусоровоза не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2106. В результате аварии легковой автомобиль загорелся. ДТП произошло в районе дома № 83 на улице Магистральной в 9:20. В спасательной операции принимали участие две пожарные команды.
27-летний водитель «шестёрки» и один из его пассажиров (1958 г. р.) получили ожоги лица и кистей рук I, II и III степени и были госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы. Ещё один пассажир ВАЗа с диагнозом «рваная рана шеи» также госпитализирован.