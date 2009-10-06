В Белгороде после столкновения с мусоровозом загорелся легковой автомобиль

27-летний водитель «шестёрки» и один из его пассажиров (1958 г. р.) получили ожоги лица и кистей рук I, II и III степени и были госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы. Ещё один пассажир ВАЗа с диагнозом «рваная рана шеи» также госпитализирован.