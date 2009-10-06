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Posted 6 октября 2009,, 05:41

Published 6 октября 2009,, 05:41

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде после столкновения с мусоровозом загорелся легковой автомобиль

6 октября 2009, 05:41
По сообщению областной службы спасения, авария произошла утром в понедельник, 5 октября, на улице Магистральной. Водитель и два пассажира легковушки с ожогами и ранами доставлены в областную клиническую больницу.
Сюжет
ДТП

По информации сотрудников МЧС, водитель мусоровоза не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2106. В результате аварии легковой автомобиль загорелся. ДТП произошло в районе дома № 83 на улице Магистральной в 9:20. В спасательной операции принимали участие две пожарные команды.

27-летний водитель «шестёрки» и один из его пассажиров (1958 г. р.) получили ожоги лица и кистей рук I, II и III степени и были госпитализированы в ожоговое отделение областной больницы. Ещё один пассажир ВАЗа с диагнозом «рваная рана шеи» также госпитализирован.

#Новости#ДТП#Происшествия#МЧС#Мария#Ожог#Мусоровоз#Возгорание автомобиля
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