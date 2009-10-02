Себестоимость строительства белгородского жилья растёт

Согласно отчёту за сентябрь, опубликованному на сайте АСР, полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 м² общей площади квартир в сентябре 2009 года в Белгороде составила 28 193,1 рубля, за месяц (к августу) увеличившись на 325,3 рубля. Вместе с тем 1м² на первичном рынке жилья в сентябре стоил в среднем 35 144,2 рубля, подешевев за месяц на 301,3 рубля. Стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке в сентябре составила 37 396,7 рубля, сократившись в цене по сравнению с августом на 531 рубль.