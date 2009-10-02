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Posted 2 октября 2009,, 06:30

Published 2 октября 2009,, 06:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Себестоимость строительства белгородского жилья растёт

2 октября 2009, 06:30
Ассоциация cтроителей России (АСР) совместно с Союзом инженеров-сметчиков подготовила оперативные данные о ценах на рынке жилой недвижимости в крупных городах России на сентябрь 2009 года. В Белгороде, как и во всей России, стоимость жилья незначительно, но снижается, при этом себестоимость возведения жилых домов заметно растёт.

Согласно отчёту за сентябрь, опубликованному на сайте АСР, полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 м² общей площади квартир в сентябре 2009 года в Белгороде составила 28 193,1 рубля, за месяц (к августу) увеличившись на 325,3 рубля. Вместе с тем 1м² на первичном рынке жилья в сентябре стоил в среднем 35 144,2 рубля, подешевев за месяц на 301,3 рубля. Стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке в сентябре составила 37 396,7 рубля, сократившись в цене по сравнению с августом на 531 рубль.

Белгородский рынок жилья, несмотря на далеко не самые доступные цены, в соотношении со среднероссийскими показателями, согласно данным АСР, предлагает более низкие цены. Так, в среднем по России стоимость 1м² жилья на первичном рынке в сентябре составила 36 765,8 рубля (падение цены к августу – 315,2 рубля). Средняя цена «квадрата» общей площади на вторичном рынке страны – 41 015,9 (дешевле, чем в августе, на 351,6 рубля). Себестоимость строительства жилья в России на сентябрь в среднем составила 34 191,6 рубля (месячный рост 394,5 рубля).

#Новости#Экономика#Дом#Строительство#Мария#Жилье#Цены на жильё#Аср
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