Себестоимость строительства белгородского жилья растёт

Posted 2 октября 2009,, 06:30
Published 2 октября 2009,, 06:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Согласно отчёту за сентябрь, опубликованному на сайте АСР, полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 м² общей площади квартир в сентябре 2009 года в Белгороде составила 28 193,1 рубля, за месяц (к августу) увеличившись на 325,3 рубля. Вместе с тем 1м² на первичном рынке жилья в сентябре стоил в среднем 35 144,2 рубля, подешевев за месяц на 301,3 рубля. Стоимость «квадрата» жилья на вторичном рынке в сентябре составила 37 396,7 рубля, сократившись в цене по сравнению с августом на 531 рубль.
Белгородский рынок жилья, несмотря на далеко не самые доступные цены, в соотношении со среднероссийскими показателями, согласно данным АСР, предлагает более низкие цены. Так, в среднем по России стоимость 1м² жилья на первичном рынке в сентябре составила 36 765,8 рубля (падение цены к августу – 315,2 рубля). Средняя цена «квадрата» общей площади на вторичном рынке страны – 41 015,9 (дешевле, чем в августе, на 351,6 рубля). Себестоимость строительства жилья в России на сентябрь в среднем составила 34 191,6 рубля (месячный рост 394,5 рубля).