Причиной аварии на автодороге Белгород – Шебекино стал выезд «Тойоты» на встречную полосу

Posted 1 октября 2009,, 06:52
Published 1 октября 2009,, 06:52
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», авария произошла на участке дороги, соединяющей областной центр и Шебекино (в 20 км от Шебекино) 30 сентября в 7:35.
Как рассказал сегодня корреспонденту агентства представитель пресс-службы областного управления ГИБДД Владимир Дубинин, водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения для совершения обгона и столкнулся с ВАЗ-2112, двигавшимся в сторону Белгорода. Следовавший за «двенадцатой» ВАЗ-2107 также врезался в «японца». От удара иномарка съехала в кювет и перевернулась. Помимо трёх автомобилей участниками дорожно-транспортного происшествия стали микроавтобус «Мерседес» и ещё одна двенадцатая модель ВАЗа.
По уточнённым данным, в результате аварии пострадали шесть человек, пассажирка «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте. Среди пострадавших – двухлетний ребёнок, который находился во втором автомобиле ВАЗ-2112. Он доставлен в реанимационное отделение первой городской больницы Белгорода, как и его мать, получившая ранения, а также ещё четверо пострадавших.
Всего, по сообщению представителя ГИБДД, в последний день сентября на дорогах Белгородской области произошло четыре ДТП, в которых два человека погибли и восемь получили ранения.
Фото с форума Бел.Ру