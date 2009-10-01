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Posted 1 октября 2009,, 06:52

Published 1 октября 2009,, 06:52

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Причиной аварии на автодороге Белгород – Шебекино стал выезд «Тойоты» на встречную полосу

1 октября 2009, 06:52
В Госавтоинспекции продолжается расследование крупного ДТП, в котором погиб один человек и шестеро получили ранения. Среди пострадавших двухлетний ребёнок.
Сюжет
ДТП

Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», авария произошла на участке дороги, соединяющей областной центр и Шебекино (в 20 км от Шебекино) 30 сентября в 7:35.

Как рассказал сегодня корреспонденту агентства представитель пресс-службы областного управления ГИБДД Владимир Дубинин, водитель автомобиля «Тойота» выехал на полосу встречного движения для совершения обгона и столкнулся с ВАЗ-2112, двигавшимся в сторону Белгорода. Следовавший за «двенадцатой» ВАЗ-2107 также врезался в «японца». От удара иномарка съехала в кювет и перевернулась. Помимо трёх автомобилей участниками дорожно-транспортного происшествия стали микроавтобус «Мерседес» и ещё одна двенадцатая модель ВАЗа.

По уточнённым данным, в результате аварии пострадали шесть человек, пассажирка «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте. Среди пострадавших – двухлетний ребёнок, который находился во втором автомобиле ВАЗ-2112. Он доставлен в реанимационное отделение первой городской больницы Белгорода, как и его мать, получившая ранения, а также ещё четверо пострадавших.

Всего, по сообщению представителя ГИБДД, в последний день сентября на дорогах Белгородской области произошло четыре ДТП, в которых два человека погибли и восемь получили ранения.

Фото с форума Бел.Ру

#Новости#ДТП#Происшествия#Гибдд#Шебекино#Мария#Дубинин
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