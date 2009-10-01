Причиной аварии на автодороге Белгород – Шебекино стал выезд «Тойоты» на встречную полосу

По уточнённым данным, в результате аварии пострадали шесть человек, пассажирка «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте. Среди пострадавших – двухлетний ребёнок, который находился во втором автомобиле ВАЗ-2112. Он доставлен в реанимационное отделение первой городской больницы Белгорода, как и его мать, получившая ранения, а также ещё четверо пострадавших.