Присяжные признали недоказанным обвинение в контрабанде, которое предъявили десяти гражданам Украины

Posted 24 сентября 2009,, 07:25
Published 24 сентября 2009,, 07:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что 21 января 2009 года около полуночи подсудимые, не имея при себе документов, пересекли российско-украинскую границу вне пункта пропуска. Задержали их сотрудники пограничной службы в Волоконовском районе Белгородской области на территории старой фермы при перегрузке товара.
Десять граждан Украины обвинялись в незаконном пересечении границы РФ (ч. 2 ст. 322 УК РФ) и контрабанде (ч. 1 ст. 188 УК РФ), совершённых группой лиц по предварительному сговору.
Как сообщает пресс-служба Белгородского областного суда, присяжные признали подсудимых виновными в незаконном пересечении границы. При этом все присяжные высказались о том, что подсудимые заслуживают снисхождения. Что касается обвинения в контрабанде, то вердикт оправдательный. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала факт совершения контрабанды недоказанным.
В ближайшее время суд квалифицирует совершённое подсудимыми преступление, огласит приговор и назначит наказание.