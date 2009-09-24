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Posted 24 сентября 2009,, 07:25

Published 24 сентября 2009,, 07:25

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Присяжные признали недоказанным обвинение в контрабанде, которое предъявили десяти гражданам Украины

24 сентября 2009, 07:25
Коллегия присяжных Белгородского областного суда огласила вердикт десяти гражданам Украины, обвиняемым в незаконном пересечении границы России и контрабанде. Они признаны виновными в незаконном пересечении границы, но оправданы в части обвинения в контрабанде.
Сюжет
Суд

Напомним, что 21 января 2009 года около полуночи подсудимые, не имея при себе документов, пересекли российско-украинскую границу вне пункта пропуска. Задержали их сотрудники пограничной службы в Волоконовском районе Белгородской области на территории старой фермы при перегрузке товара.

Десять граждан Украины обвинялись в незаконном пересечении границы РФ (ч. 2 ст. 322 УК РФ) и контрабанде (ч. 1 ст. 188 УК РФ), совершённых группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает пресс-служба Белгородского областного суда, присяжные признали подсудимых виновными в незаконном пересечении границы. При этом все присяжные высказались о том, что подсудимые заслуживают снисхождения. Что касается обвинения в контрабанде, то вердикт оправдательный. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала факт совершения контрабанды недоказанным.

В ближайшее время суд квалифицирует совершённое подсудимыми преступление, огласит приговор и назначит наказание.

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