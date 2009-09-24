Присяжные признали недоказанным обвинение в контрабанде, которое предъявили десяти гражданам Украины

Как сообщает пресс-служба Белгородского областного суда, присяжные признали подсудимых виновными в незаконном пересечении границы. При этом все присяжные высказались о том, что подсудимые заслуживают снисхождения. Что касается обвинения в контрабанде, то вердикт оправдательный. Коллегия присяжных заседателей единогласно признала факт совершения контрабанды недоказанным.