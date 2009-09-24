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Posted 24 сентября 2009,, 08:31

Published 24 сентября 2009,, 08:31

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Агро-Белогорье» собирается построить в Нижегородской области логистический центр

24 сентября 2009, 08:31
Крупнейший белгородский агрохолдинг готов вложить в строительство 58 миллионов рублей собственных средств.

О намерениях инвестировать в создание центра почти 60 млн рублей сообщил заместитель гендиректора группы компаний «Агро-Белогорье» Александр Сухинин. По его словам, инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области на заседании 22 сентября одобрил заявку ООО «Агро-Приволжье» (дочерняя компания ГК) о предоставлении компании в аренду на срок до 49 лет земельного участка площадью 2,9 тыс. кв. м под строительство комплекса.

Центр будет включать холодильный комплекс, рассчитанный на единовременное хранение 80 тонн мяса. Строительство планируется начать в мае 2010 г. и завершить в ноябре того же года, сообщает «АПК-Информ».

Для справки: ООО «ГК Агро-Белогорье» является крупным холдинговым индустриальным сельскохозяйственным предприятием. Основные направления деятельности – промышленное свиноводство, молочное животноводство, растениеводство, кормопроизводство. Компания объединяет восемь свинокомплексов общей мощностью производства 30 тыс. тонн живого веса свинины в год; племенной репродуктор; комбикормовый завод, хлебоприёмные пункты и элеваторы, пять зерновых компаний; четыре вспомогательных предприятия, обеспечивающих работу основных производств.

#Новости#Экономика#Агро-Белогорье#Мария#Инвестиции#Сельское хозяйство
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