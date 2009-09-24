«Агро-Белогорье» собирается построить в Нижегородской области логистический центр

О намерениях инвестировать в создание центра почти 60 млн рублей сообщил заместитель гендиректора группы компаний «Агро-Белогорье» Александр Сухинин. По его словам, инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области на заседании 22 сентября одобрил заявку ООО «Агро-Приволжье» (дочерняя компания ГК) о предоставлении компании в аренду на срок до 49 лет земельного участка площадью 2,9 тыс. кв. м под строительство комплекса.