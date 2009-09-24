«Агро-Белогорье» собирается построить в Нижегородской области логистический центр

Posted 24 сентября 2009,, 08:31
Published 24 сентября 2009,, 08:31
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
О намерениях инвестировать в создание центра почти 60 млн рублей сообщил заместитель гендиректора группы компаний «Агро-Белогорье» Александр Сухинин. По его словам, инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области на заседании 22 сентября одобрил заявку ООО «Агро-Приволжье» (дочерняя компания ГК) о предоставлении компании в аренду на срок до 49 лет земельного участка площадью 2,9 тыс. кв. м под строительство комплекса.
Центр будет включать холодильный комплекс, рассчитанный на единовременное хранение 80 тонн мяса. Строительство планируется начать в мае 2010 г. и завершить в ноябре того же года, сообщает «АПК-Информ».
Для справки: ООО «ГК Агро-Белогорье» является крупным холдинговым индустриальным сельскохозяйственным предприятием. Основные направления деятельности – промышленное свиноводство, молочное животноводство, растениеводство, кормопроизводство. Компания объединяет восемь свинокомплексов общей мощностью производства 30 тыс. тонн живого веса свинины в год; племенной репродуктор; комбикормовый завод, хлебоприёмные пункты и элеваторы, пять зерновых компаний; четыре вспомогательных предприятия, обеспечивающих работу основных производств.