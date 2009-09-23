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Posted 23 сентября 2009,, 06:48

Published 23 сентября 2009,, 06:48

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Школа секретных агентов» продолжает набирать учеников

23 сентября 2009, 06:48
Увлекательная GPS-игра пройдёт в Белгороде 26 сентября. Регистрация желающих принять участие в игре заканчивается сегодня в 24:00.

Организатором игры выступили Белгородский филиал компании «ЦентрТелеком», представляющий торговую марку «Домолинк», и компания «Флайгис», являющаяся разработчиком системы спутникового контроля с использованием технологий GPS. Информационную поддержку оказывает ИА «Бел.Ру».

Старт и финиш игры «Школа секретных агентов» состоится в музее связи Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» по адресу: г. Белгород, пр. Славы, д. 126. Участники отправятся на поиски пяти суперагентов, которые будут перемещаться по городу. Игрокам за три часа предстоит найти агентов, выполнить полученные от них шпионские задания и собрать максимальное количество бонусных баллов. Видеть местоположение суперагентов на электронной карте города, передавать полевым игрокам информацию о них сможет штабной игрок.

Команды-победители, занявшие первое, второе и третье места, получат ценные призы, а остальные участники – памятные сувениры. Призы за первое место – нетбук и путёвка на двоих в Буймеровку; за второе – персональный трекер, годовая подписка на его бесплатное обслуживание в системе «Флайгис», флешка от компании «ЦентрТелеком»; за третье место – изотермический рюкзак для пикника и гамак. Награждение победителей состоится на финальной вечеринке в арт-клубе «Студия».

#Новости#Город#Мария#Игра#Школа секретных агентов
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