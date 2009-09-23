«Школа секретных агентов» продолжает набирать учеников

Старт и финиш игры «Школа секретных агентов» состоится в музее связи Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком» по адресу: г. Белгород, пр. Славы, д. 126. Участники отправятся на поиски пяти суперагентов, которые будут перемещаться по городу. Игрокам за три часа предстоит найти агентов, выполнить полученные от них шпионские задания и собрать максимальное количество бонусных баллов. Видеть местоположение суперагентов на электронной карте города, передавать полевым игрокам информацию о них сможет штабной игрок.