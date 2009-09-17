На длинной дистанции белгородская команда туристов пришла первой

В составе белгородской команды на длинную дистанцию вышли Алексей Жильцов, Марина Александрова, Михаил Хыдырбеков и обладатель золота в личном зачёте на короткой дистанции Владимир Черников. Ребятам предстояло преодолеть 13 этапов: ориентирование, переправа через водную преграду, транспортировка «травмированного» участника группы и другие. Со всеми испытаниями белгородская команда справилась быстрее всех – за 2 часа 45 мин 11 сек. Вторыми пришли участники сборной Пермского края (2:49.15), а третье место у первой команды Кемеровской области (2:52.12).