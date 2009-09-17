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Posted 17 сентября 2009,, 08:47

Published 17 сентября 2009,, 08:47

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На длинной дистанции белгородская команда туристов пришла первой

17 сентября 2009, 08:47
На чемпионате России по спортивному туризму на пеших дистанциях, который проходит сейчас в Шебекинском районе, сборная Белгородской области заняла первое место в длинной командной дистанции.

В составе белгородской команды на длинную дистанцию вышли Алексей Жильцов, Марина Александрова, Михаил Хыдырбеков и обладатель золота в личном зачёте на короткой дистанции Владимир Черников. Ребятам предстояло преодолеть 13 этапов: ориентирование, переправа через водную преграду, транспортировка «травмированного» участника группы и другие. Со всеми испытаниями белгородская команда справилась быстрее всех – за 2 часа 45 мин 11 сек. Вторыми пришли участники сборной Пермского края (2:49.15), а третье место у первой команды Кемеровской области (2:52.12).

Эта победа позволила белгородской команде в общем зачёте подняться с шестого на третье место (611 очков). Опережают хозяев турнира сборные Пермского края и Кемеровской области, на счету которых 713 и 636 очков соответственно. Сегодня в заключительный день турнира подведут итоги всех этапов соревнования и назовут победителей.

Анастасия Саенко

#Новости#Спорт#Шебекино#Чемпионат России#Спортивный туризм#Юля
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