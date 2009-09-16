В Белгородской области запускают новую образовательную программу по избирательному праву

Кроме того, с этого года по просьбе облизбиркома для старшеклассников и студентов введут дополнительный курс лекций по избирательному праву. В октябре этого года в Белгородском институте культуры и искусств начнёт работать общественный факультет организаторов выборов, по окончании которого студенты получат ещё и специальное свидетельство.