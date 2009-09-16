В Белгородской области запускают новую образовательную программу по избирательному праву

Posted 16 сентября 2009,, 11:39
Published 16 сентября 2009,, 11:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Сегодня на заседании областной избирательной комиссии обсудили вопросы, связанные с организацией курсов повышения квалификации. Так, в этом году избирком утвердил семь учебных программ. Созданы они для подготовки лекторов, организаторов выборов, руководителей и членов избирательных комиссий, представителей политических партий, журналистов, системных администраторов.
Заместитель председателя областной избирательной комиссии области Лидия Белая рассказала, что обучение будет включать в себя как теоретический курс, так и практические занятия, а завершится тестированием по всему избирательному праву.
Кроме того, с этого года по просьбе облизбиркома для старшеклассников и студентов введут дополнительный курс лекций по избирательному праву. В октябре этого года в Белгородском институте культуры и искусств начнёт работать общественный факультет организаторов выборов, по окончании которого студенты получат ещё и специальное свидетельство.