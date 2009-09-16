Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября 2009,, 11:39

Published 16 сентября 2009,, 11:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгородской области запускают новую образовательную программу по избирательному праву

16 сентября 2009, 11:39
Перед стартом новой избирательной кампании по выборам депутатов областной Думы, которая пройдёт в Белгородской области в 2010 году, обучение и курсы повышения квалификации посетят более 10 тысяч организаторов выборов.

Сегодня на заседании областной избирательной комиссии обсудили вопросы, связанные с организацией курсов повышения квалификации. Так, в этом году избирком утвердил семь учебных программ. Созданы они для подготовки лекторов, организаторов выборов, руководителей и членов избирательных комиссий, представителей политических партий, журналистов, системных администраторов.

Заместитель председателя областной избирательной комиссии области Лидия Белая рассказала, что обучение будет включать в себя как теоретический курс, так и практические занятия, а завершится тестированием по всему избирательному праву.

Кроме того, с этого года по просьбе облизбиркома для старшеклассников и студентов введут дополнительный курс лекций по избирательному праву. В октябре этого года в Белгородском институте культуры и искусств начнёт работать общественный факультет организаторов выборов, по окончании которого студенты получат ещё и специальное свидетельство.

#Новости#Голосование по Конституции#Общество#Выборы#Обучение#Избирком#Юля
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18