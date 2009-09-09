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Posted 9 сентября 2009,, 14:00

Published 9 сентября 2009,, 14:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Денежные магниты довели региональное отделение партии до суда

9 сентября 2009, 14:00
Белгородский областной суд признал региональное отделение политической партии «Справедливая Россия: Родина. Пенсионеры. Жизнь» нарушившим избирательное законодательство во время предвыборной кампании по выборам депутатов в Госдуму ФС РФ 2007 года.
Сюжет
Суд

Как сообщает пресс-служба Белгородского областного суда, таким образом, суд отказал в удовлетворении требований регионального отделения партии о признании незаконным постановления областного избиркома от 1 декабря 2007 года о нарушении справедливороссами избирательного законодательства при распространении печатных предвыборных агитационных материалов.

Нарушением стало распространение агитационных материалов без полного и своевременного уведомления избирательной комиссии об используемой продукции, как этого требует закон. Для предвыборной кампании партия выпустила «агитку» – магниты на виниловой основе двух видов: «Денежный магнитик» и «Влюблённый магнитик» – по 150 000 экземпляров каждый вид.

«Денежный магнитик» был с текстом: «Притягивает рубли и не только! Р. S. Волшебное действие магнитика начинается с момента вашего прихода на избирательный участок в день выборов 2 декабря. ЗА «Справедливую Россию». «Влюблённый магнитик» гласил: «Подарите этот магнитик любимому человеку в день выборов 2 декабря на избирательном участке, и вы всегда будете вместе! ЗА «Справедливую Россию».

Агитационные магнитики появились на улицах 29 ноября 2007 года, а официальное уведомление об этом в областную избирательную комиссию поступило лишь на следующий день, что противоречит законодательству, когда партия, участвующая в федеральных выборах, обязана представить областному избиркому экземпляры печатных предвыборных агитационных материалов до начала их распространения. Кроме того, партия сообщила только о части заказанной продукции.

Облизбирком обратился в правоохранительные органы, чтобы пресечь распространение магнитов. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Октябрьский районный суд Белгорода обязал региональное отделение партии выплатить административный штраф – 50 тысяч рублей. В ответ «справедливороссы» обвинили избирательную комиссию в нарушении права политической партии на предвыборную агитацию. По мнению представителей регионального отделения партии, магнитики не имели агитационной направленности, а лишь призывали избирателей к участию в выборах.

Суд признал, что смысл текста магнитов направлен не только на участие избирателей в выборах, но и на голосование за партию «Справедливая Россия», а их распространение нарушает избирательное законодательство.

Решение областного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в кассационном порядке.

#Новости#Политика#Мария#Суд#Белгородский областной суд#Справедливая Россия
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