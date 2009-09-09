Денежные магниты довели региональное отделение партии до суда

«Денежный магнитик» был с текстом: «Притягивает рубли и не только! Р. S. Волшебное действие магнитика начинается с момента вашего прихода на избирательный участок в день выборов 2 декабря. ЗА «Справедливую Россию». «Влюблённый магнитик» гласил: «Подарите этот магнитик любимому человеку в день выборов 2 декабря на избирательном участке, и вы всегда будете вместе! ЗА «Справедливую Россию».