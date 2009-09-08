На Кубке России «Локомотив-Белогорье» сыграет с новым польским легионером

В минувшую пятницу польский легионер Лукаш Каджевич приехал в Белгород. Несмотря на то что в последние годы являлся неизменным членом сборной команды Польши, на чемпионат Европы в Турцию Каджевич не поехал. «Тренер в сборной новый (с этого сезона сборной Польши руководит итальянец Даниэль Кастеллани), мы разговаривали, и он решил меня в этом году не привлекать», – приводит слова волейболиста пресс-служба ВК «Локомотив-Белогорье». Поэтому «новобранец» «Локо» вместе с остальными игроками отправился в Санкт-Петербург для участия в матчах первого тура предварительного этапа Кубка России.