На Кубке России «Локомотив-Белогорье» сыграет с новым польским легионером

Posted 8 сентября 2009,, 07:14
Published 8 сентября 2009,, 07:14
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В минувшую пятницу польский легионер Лукаш Каджевич приехал в Белгород. Несмотря на то что в последние годы являлся неизменным членом сборной команды Польши, на чемпионат Европы в Турцию Каджевич не поехал. «Тренер в сборной новый (с этого сезона сборной Польши руководит итальянец Даниэль Кастеллани), мы разговаривали, и он решил меня в этом году не привлекать», – приводит слова волейболиста пресс-служба ВК «Локомотив-Белогорье». Поэтому «новобранец» «Локо» вместе с остальными игроками отправился в Санкт-Петербург для участия в матчах первого тура предварительного этапа Кубка России.
В Санкт-Петербурге обновлённый «Локомотив» в рамках первого официального турнира сезона сыграет с местными клубами «Автомобилист» и «Динамо-ЛО», «Ярославичем» (Ярославль), новокуйбышевской «Новой» и «ГУВД-Динамо» из Краснодара.
Сегодня «Белогорье» первый матч проведёт против «Автомобилиста», завтра, 9 сентября, сыграет с «Ярославичем», а в четверг – с «Новой». На субботу запланирована встреча с краснодарским «Динамо-ГУВД». И завершит «Локо» первый предварительный этап матчем против местного «Динамо-ЛО».
Второй предварительный этап Кубка России пройдёт в Белгороде. С 22 по 27 сентября окончательно определится квартет участников полуфинальной стадии. Игры полуфинального и финального этапа пройдут 27 октября – 1 ноября и 23–27 декабря соответственно. Место проведения будет определено позднее.