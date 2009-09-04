В Белгородской области вынесли приговор директору Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Posted 4 сентября 2009,, 06:50
Published 4 сентября 2009,, 06:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, в ночь на 15 августа 2008 года на третьем этаже одного из корпусов Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов произошло возгорание. Огонь быстро распространился в помещениях коридора и жилых комнатах. В результате из-за отравления угарным газом в своих комнатах скончались три человека. Ещё трое, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон палат третьего этажа и получили травмы, от которых скончались.
Шебекинский районный суд вынес приговор директору интерната, сообщает пресс-служба областного суда. Установлено, что в нарушение требований Правил пожарной безопасности по распоряжению директора на третий этаж левого крыла корпуса № 2, пострадавшего от пожара, были переселены 13 инвалидов, большая часть которых была неспособна передвигаться без посторонней помощи. При возникновении пожара оперативно эвакуировать такое количество маломобильных людей силами двух медсестёр было невозможно. Перекрытым оказался и переход, соединяющий правое и левое крыло корпуса, через который жильцы интерната в случае пожара могли перейти в другую часть здания.
При назначении наказания суд учёл раскаяние подсудимой в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребёнка и матери-инвалида, находящихся на её иждивении, непродолжительный стаж работы в должности (4 месяца) и добровольное частичное возмещение ею морального вреда потерпевшим.
При таких обстоятельствах суд счёл возможным назначить Л. И. Боровской наказание в виде лишения свободы на 5 лет с лишением права занимать руководящие должности в течение полутора лет. Назначенное ей наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в кассационном порядке.