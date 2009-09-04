В Белгородской области вынесли приговор директору Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Напомним, в ночь на 15 августа 2008 года на третьем этаже одного из корпусов Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов произошло возгорание. Огонь быстро распространился в помещениях коридора и жилых комнатах. В результате из-за отравления угарным газом в своих комнатах скончались три человека. Ещё трое, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон палат третьего этажа и получили травмы, от которых скончались.