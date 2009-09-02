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Posted 2 сентября 2009,, 07:43

Published 2 сентября 2009,, 07:43

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Кузбасская делегация ознакомится с опытом малоэтажного строительства в Белгородской области

2 сентября 2009, 07:43
Сегодня делегация вылетела с трёхдневной рабочей поездкой в Белгородскую область для изучения опыта по развитию индивидуального малоэтажного строительства.

Как передаёт Независимое информационное агентство, представители Кузбасса ознакомятся в Белгородской области с нормативно-правовым регулированием привлечения инвестиций юрлиц и индивидуальных застройщиков, изучат механизм финансового взаимодействия областных исполнительных органов госвласти с Белгородским областным фондом поддержки индивидуального жилищного строительства, ССК «Свой дом», Белгородской ипотечной корпорацией.


Делегация увидит, как белгородские микрорайоны обеспечиваются инженерно-технической инфраструктурой и автодорогами, какие стройматериалы и технологии применяются при этом. В программе — рабочая встреча членов делегации с начальником департамента строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области Николаем Калашниковым.

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