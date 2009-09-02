Кузбасская делегация ознакомится с опытом малоэтажного строительства в Белгородской области



Делегация увидит, как белгородские микрорайоны обеспечиваются инженерно-технической инфраструктурой и автодорогами, какие стройматериалы и технологии применяются при этом. В программе — рабочая встреча членов делегации с начальником департамента строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области Николаем Калашниковым.