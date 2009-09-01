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Posted 1 сентября 2009,, 14:09

Published 1 сентября 2009,, 14:09

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Бретт Роджерс: Фёдор ещё не встречался с таким бойцом, как я

1 сентября 2009, 14:09
Бретт Роджерс, которому этой осенью предстоит сразиться со старооскольцем Фёдором Емельяненко, уверен в своей несомненной победе в предстоящем поединке.

Бой между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии ММА и бойцом Strikeforce пройдёт в рамках турнира M-1 Global & Strikeforce осенью.

«Думаю, что Фёдор ещё не встречался с таким бойцом, как я. Он ещё не ощущал такой мощи, какую привнесу я. Этот бой без сомнений станет захватывающим, – приводит слова американца сайт Mixfightnews. – Он отличный боец для своих размеров, веса, агрессии. Он отлично работает из доминирующей позиции. Поэтому сейчас я тренируюсь с парнями, которые имитируют его действия. Если же он ждёт, что будет сверху и удержится там, то я хочу его разочаровать. Я определенно смогу вернуться в стойку и добить его. Я обязан быть терпеливым, подгадывать удары и быть готовым убить в этом бою».

#Новости#Спорт#Борьба#Федор емельяненко#Юля#M1 global#Роджерс
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