Бретт Роджерс: Фёдор ещё не встречался с таким бойцом, как я

«Думаю, что Фёдор ещё не встречался с таким бойцом, как я. Он ещё не ощущал такой мощи, какую привнесу я. Этот бой без сомнений станет захватывающим, – приводит слова американца сайт Mixfightnews. – Он отличный боец для своих размеров, веса, агрессии. Он отлично работает из доминирующей позиции. Поэтому сейчас я тренируюсь с парнями, которые имитируют его действия. Если же он ждёт, что будет сверху и удержится там, то я хочу его разочаровать. Я определенно смогу вернуться в стойку и добить его. Я обязан быть терпеливым, подгадывать удары и быть готовым убить в этом бою».