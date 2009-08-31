За неделю в Белгородской области в ДТП погибли семь человек

Тревожными сигналами стали ДТП с участием юных жителей региона. С 21 по 28 августа зарегистрировано пять таких происшествий, в которых пятеро детей получили травмы. ГАИ особо подчёркивает, что с началом учебного года опасность детского травматизма возрастает, и просит родителей и водителей авто быть предельно внимательными на дорогах.