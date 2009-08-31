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Posted 31 августа 2009,, 12:19

Published 31 августа 2009,, 12:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

За неделю в Белгородской области в ДТП погибли семь человек

31 августа 2009, 12:19
С 22 по 28 августа на дорогах региона произошло 36 дорожно-транспортных происшествий. Автомобильные аварии унесли жизни семерых жителей области, 53 человека получили ранения различной степени тяжести.
Сюжет
ДТП

По сообщению пресс-службы УГИБДД по Белгородской области, наибольшее количество ДТП произошло непосредственно на территории областного центра – девять. Самая крупная автоавария – с участием двух ВАЗов 28 августа, о которой сообщало ИА «Бел.Ру» ранее.

Тревожными сигналами стали ДТП с участием юных жителей региона. С 21 по 28 августа зарегистрировано пять таких происшествий, в которых пятеро детей получили травмы. ГАИ особо подчёркивает, что с началом учебного года опасность детского травматизма возрастает, и просит родителей и водителей авто быть предельно внимательными на дорогах.

#Новости#ДТП#Происшествия#Авария#Мария
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