За неделю в Белгородской области в ДТП погибли семь человек

Posted 31 августа 2009,, 12:19
Published 31 августа 2009,, 12:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По сообщению пресс-службы УГИБДД по Белгородской области, наибольшее количество ДТП произошло непосредственно на территории областного центра – девять. Самая крупная автоавария – с участием двух ВАЗов 28 августа, о которой сообщало ИА «Бел.Ру» ранее.
Тревожными сигналами стали ДТП с участием юных жителей региона. С 21 по 28 августа зарегистрировано пять таких происшествий, в которых пятеро детей получили травмы. ГАИ особо подчёркивает, что с началом учебного года опасность детского травматизма возрастает, и просит родителей и водителей авто быть предельно внимательными на дорогах.