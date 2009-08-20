Сотрудники МЧС по Белгородской области проведут внеплановые проверки стратегических и жизненно важных объектов региона

Как пояснили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в управлении МЧС по Белгородской области, в нашем регионе находится 195 объектов, подлежащих охране в рамках защиты по линии гражданской обороны, и 158 охраняемых объектов, представляющих угрозу населению и территории в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом ежемесячно специалисты МЧС проводят проверку на безопасность на 9–10 объектах из данного списка.