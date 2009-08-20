Сотрудники МЧС по Белгородской области проведут внеплановые проверки стратегических и жизненно важных объектов региона

Posted 20 августа 2009,, 13:04
Published 20 августа 2009,, 13:04
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщило сегодня РИА «Новости», в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС премьер-министр Владимир Путин потребовал провести в стране ревизию всех стратегических и жизненно важных объектов инфраструктуры.
Как пояснили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в управлении МЧС по Белгородской области, в нашем регионе находится 195 объектов, подлежащих охране в рамках защиты по линии гражданской обороны, и 158 охраняемых объектов, представляющих угрозу населению и территории в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. При этом ежемесячно специалисты МЧС проводят проверку на безопасность на 9–10 объектах из данного списка.
Как подчёркивают белгородские сотрудники МЧС, по всей вероятности, существующий план проверок будет изменён. Под особое внимание специалистов в ближайшее время попадут аммиакопровод Тольятти – Одесса, газопроводы, две плотины, расположенные на территории Белгородской области, железнодорожные магистрали.