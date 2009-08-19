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Posted 19 августа 2009,, 07:59

Published 19 августа 2009,, 07:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

«Салют-Энергия» принёс извинения арбитру

19 августа 2009, 07:59
После проигранного в Екатеринбурге матча главный тренер белгородского клуба Сергей Ташуев обвинил главного арбитра встречи Александра Гончара в неназначении одиннадцатиметрового удара после якобы попадания мяча в руку защитника «Урала». После просмотра видеозаписи встречи в руководстве «Салюта-Энергии» изменили мнение о спорном моменте и принесли извинения судье.
Сюжет
Футбол

«Хотел бы от имени клуба публично извиниться за послематчевые претензии в адрес столь опытного и уважаемого арбитра, – заявил исполнительный директор «Салюта-Энергии» Виктор Прохоров «Спорт-Экспрессу». – Наш тренер говорил на эмоциях, сразу после матча, когда страсти ещё не остыли. Всегда обидно упускать очки в концовке. Позже мы посмотрели несколько раз видеоповтор момента и пришли к выводу, что, скорее всего, судья прав – слишком незначительным было расстояние от бьющего до игрока «Урала». В итоге подавать жалобу на судейство не стали».

Отметим, что сочинский рефери Александр Гончар за работу в матче «Урал» – «Салют-Энергия» получил от инспектора встречи Алексея Румянцева из Санкт-Петербурга оценку «отлично», равно как и другие члены судейской бригады.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Салют#Арбитр
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