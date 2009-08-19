«Салют-Энергия» принёс извинения арбитру

«Хотел бы от имени клуба публично извиниться за послематчевые претензии в адрес столь опытного и уважаемого арбитра, – заявил исполнительный директор «Салюта-Энергии» Виктор Прохоров «Спорт-Экспрессу». – Наш тренер говорил на эмоциях, сразу после матча, когда страсти ещё не остыли. Всегда обидно упускать очки в концовке. Позже мы посмотрели несколько раз видеоповтор момента и пришли к выводу, что, скорее всего, судья прав – слишком незначительным было расстояние от бьющего до игрока «Урала». В итоге подавать жалобу на судейство не стали».