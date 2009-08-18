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Posted 18 августа 2009,, 08:30

Published 18 августа 2009,, 08:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Управление Роспотребнадзора по Белгородской области: холероподобных вибрионов в реке Тихая Сосна не обнаружено

18 августа 2009, 08:30
Такое заявление региональный Роспотребнадзор сделал после постоянного мониторинга состояния реки. Не обнаружили специалисты ведомства в речной воде и возбудителей инфекционных заболеваний. Однако Роспотребнадзор отмечает потенциальную опасность сточных вод г. Алексеевки из-за ненормативной очистки, а также на основании данных лабораторного контроля, обнаруживших повышенное содержание бактерий группы кишечной палочки.
Сюжет
Авария

Главам администраций сельских поселений предложено принять меры по исключению рекреационного водопользования на р. Тихая Сосна ниже мест выпуска с очистных сооружений и установить соответствующие предупреждения для граждан. Усилен и лабораторный контроль за качеством воды.

Как отмечают в областном управлении, очистные сооружения Алексеевки на протяжении ряда лет не обеспечивают необходимую очистку стоков. Роспотребнадзор неоднократно информировал об этом органы власти, департамент строительства транспорта и ЖКХ области, принимал меры административного воздействия. Последний штраф на МУП «Горводоканал» в размере 12 тыс. рублей наложен в июле этого года. Материалы о неудовлетворительной работе очистных сооружений канализации 10 августа были переданы в Алексеевскую межрайонную прокуратуру.

Сейчас, сообщает пресс-служба прокуратуры, на очистных сооружениях проводится реконструкция.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Авария#Река#Тихая сосна#Очистные
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