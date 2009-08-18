Управление Роспотребнадзора по Белгородской области: холероподобных вибрионов в реке Тихая Сосна не обнаружено

Posted 18 августа 2009,, 08:30
Published 18 августа 2009,, 08:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Главам администраций сельских поселений предложено принять меры по исключению рекреационного водопользования на р. Тихая Сосна ниже мест выпуска с очистных сооружений и установить соответствующие предупреждения для граждан. Усилен и лабораторный контроль за качеством воды.
Как отмечают в областном управлении, очистные сооружения Алексеевки на протяжении ряда лет не обеспечивают необходимую очистку стоков. Роспотребнадзор неоднократно информировал об этом органы власти, департамент строительства транспорта и ЖКХ области, принимал меры административного воздействия. Последний штраф на МУП «Горводоканал» в размере 12 тыс. рублей наложен в июле этого года. Материалы о неудовлетворительной работе очистных сооружений канализации 10 августа были переданы в Алексеевскую межрайонную прокуратуру.
Сейчас, сообщает пресс-служба прокуратуры, на очистных сооружениях проводится реконструкция.