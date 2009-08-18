Управление Роспотребнадзора по Белгородской области: холероподобных вибрионов в реке Тихая Сосна не обнаружено

Как отмечают в областном управлении, очистные сооружения Алексеевки на протяжении ряда лет не обеспечивают необходимую очистку стоков. Роспотребнадзор неоднократно информировал об этом органы власти, департамент строительства транспорта и ЖКХ области, принимал меры административного воздействия. Последний штраф на МУП «Горводоканал» в размере 12 тыс. рублей наложен в июле этого года. Материалы о неудовлетворительной работе очистных сооружений канализации 10 августа были переданы в Алексеевскую межрайонную прокуратуру.