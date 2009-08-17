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Posted 17 августа 2009,, 12:35

Published 17 августа 2009,, 12:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Зелёные воздушные шарики защитят детей на дорогах

17 августа 2009, 12:35
1 сентября более 11 тысяч белгородских первоклашек потянутся домой с первых школьных уроков, держа в руках ярко-зелёные воздушные шарики. Тысячи шаров призваны привлечь внимание водителей к многочисленным школьникам и оградить детей от травм на дорогах области.
Сюжет
Дети

Управление ГИБДД по Белгородской области в качестве меры по борьбе с детским травматизмом на дорогах раздаст более 11 тысяч зелёных шаров в рамках акции «Зелёная улица – детям!». Как сообщили ИА «Бел.Ру» в пресс-службе ведомства, на праздничной линейке 11-классники, традиционно поздравляющие первоклашек, вместе с напутственными словами и книгами раздадут новоявленным школьникам зелёные шары. После окончания первого учебного дня все первоклашки пойдут домой, держа в руках зелёные шарики.

Помимо зелёных шаров, улицы населённых пунктов области наводнятся и красными. Некоторые школы примут участие в ещё одной акции – «Стоп, водитель!». Её суть заключается в том, что первоклассники вместе с инспекторами ГИБДД раздадут красные шары самим водителям в наиболее оживлённых местах города и напомнят автомобилистам о правилах дорожного движения и необходимости проявить особое внимание в связи с появлением школьников на дорогах после летних каникул.

Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», с 17 августа по 30 сентября в области действует акция «Внимание, дети!». Сама акция всероссийская, однако по всей стране она проходит только до 13 сентября. В Белгородской области распоряжением губернатора области она продлена до 30 сентября.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Гибдд#Дети#День знаний#Зелёная улица-детям#Шарик
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