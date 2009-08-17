Зелёные воздушные шарики защитят детей на дорогах

Помимо зелёных шаров, улицы населённых пунктов области наводнятся и красными. Некоторые школы примут участие в ещё одной акции – «Стоп, водитель!». Её суть заключается в том, что первоклассники вместе с инспекторами ГИБДД раздадут красные шары самим водителям в наиболее оживлённых местах города и напомнят автомобилистам о правилах дорожного движения и необходимости проявить особое внимание в связи с появлением школьников на дорогах после летних каникул.