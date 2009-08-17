В районе посёлка Северного произошло ДТП с участием маршрутки

Posted 17 августа 2009,, 06:50
Published 17 августа 2009,, 06:50
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Волги», а также два пассажира маршрутки. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы в городскую больницу № 1.
Ещё несколько серьёзных аварий произошло на этой неделе в Белгородской области. Так, по данным МЧС, 10 августа в 11:30 в Белгороде на перекрёстке пр. Б. Хмельницкого – ул. Гагарина столкнулись «Ока» и «Дэу Матиз». Управлявшая «Дэу Матиз» девушка (1986 г. р.) не предоставила преимущества в движении и столкнулась с «Окой». В результате «Ока» опрокинулась. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
В этот же день в обед в Красногвардейском районе на 143-м км автодороги Белгород – Павловск произошла авария в районе АЗС. Водитель молоковоза не выдержал боковой интервал и столкнулся с грузовым автомобилем ДАФ-95 360, который стоял на обочине с включённой аварийной сигнализацией, а затем сбил ещё и пешехода.
14 августа вечером в Белгороде на пр. Ватутина водитель автомобиля «Лэнд Ровер», не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся с а/м «Нисан-манипулятор». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир «Лэнд Ровера» – водитель с множественными ушибленными ранами лица и рваной раной левой кисти госпитализирован в ОКБ, а находившийся в бессознательном состоянии пассажир с диагнозом «открытая черепно-мозговая, ушиб головного мозга» госпитализирован в МГКБ № 1. Извлекать пострадавших из покорёженной машины пришлось специалистам МЧС.