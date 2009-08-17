В районе посёлка Северного произошло ДТП с участием маршрутки

Ещё несколько серьёзных аварий произошло на этой неделе в Белгородской области. Так, по данным МЧС, 10 августа в 11:30 в Белгороде на перекрёстке пр. Б. Хмельницкого – ул. Гагарина столкнулись «Ока» и «Дэу Матиз». Управлявшая «Дэу Матиз» девушка (1986 г. р.) не предоставила преимущества в движении и столкнулась с «Окой». В результате «Ока» опрокинулась. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.