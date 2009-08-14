Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2009,, 10:57

Published 14 августа 2009,, 10:57

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Житель Чернянского района признался в убийстве пожилого человека

14 августа 2009, 10:57
Убийство в посёлке Чернянке произошло в июле. Тогда тело погибшего 81-летнего пенсионера обнаружила его дочь, которая пришла проведать родителей.

Следователи установили, что перед трагедией пенсионер попросил одного молодого человека – своего знакомого – купить ему пива и дал деньги. Пива пенсионер не получил, потому что парень деньги потратил на свои нужды. Между товарищами завязалась ссора, во время которой молодой человек ударил старика ножом и скрылся.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКП России по Белгородской области, подозреваемого в убийстве задержали через два часа. Им оказался 21-летний житель Чернянки, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Во время следствия молодой человек признался в содеянном, ведётся следствие.

#Новости#Происшествия#Убийство#Прокуратура#Мария#Следствие#Прокурор
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18