Житель Чернянского района признался в убийстве пожилого человека

Posted 14 августа 2009,, 10:57
Published 14 августа 2009,, 10:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Следователи установили, что перед трагедией пенсионер попросил одного молодого человека – своего знакомого – купить ему пива и дал деньги. Пива пенсионер не получил, потому что парень деньги потратил на свои нужды. Между товарищами завязалась ссора, во время которой молодой человек ударил старика ножом и скрылся.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СКП России по Белгородской области, подозреваемого в убийстве задержали через два часа. Им оказался 21-летний житель Чернянки, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.
Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Во время следствия молодой человек признался в содеянном, ведётся следствие.