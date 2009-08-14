Житель Чернянского района признался в убийстве пожилого человека

Следователи установили, что перед трагедией пенсионер попросил одного молодого человека – своего знакомого – купить ему пива и дал деньги. Пива пенсионер не получил, потому что парень деньги потратил на свои нужды. Между товарищами завязалась ссора, во время которой молодой человек ударил старика ножом и скрылся.