Арбитражный суд Белгородской области ликвидировал подрядный договор между сельским поселением и строительной организацией

В прошлом году администрация сельского поселения в Шебекинском районе и организация «Строй+» заключили договор на проведение строительных работ без торгов на размещение заказов. Это привело к тому, что стоимость работ была завышена, а средства из муниципального бюджета потрачены необоснованно.

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