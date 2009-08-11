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Posted 11 августа 2009,, 11:45

Published 11 августа 2009,, 11:45

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Арбитражный суд Белгородской области ликвидировал подрядный договор между сельским поселением и строительной организацией

11 августа 2009, 11:45
В прошлом году администрация сельского поселения в Шебекинском районе и организация «Строй+» заключили договор на проведение строительных работ без торгов на размещение заказов. Это привело к тому, что стоимость работ была завышена, а средства из муниципального бюджета потрачены необоснованно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, Федеральный закон № 94-ФЗ гласит, что выполнение работ для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с контрактами, заключёнными по результатам торгов на размещение заказов. Это сделано специально, чтобы предотвратить коррупцию и установить добросовестную конкуренцию.

Прокурорская проверка выяснила, что торги на размещение заказов в пос. Маслова Пристань не проводились, поэтому Арбитражный суд Белгородской области признал договор подряда недействительным. Решение суда уже вступило в законную силу.

#Новости#Происшествия#Прокуратура#Мария#Арбитражный суд
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