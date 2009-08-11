Арбитражный суд Белгородской области ликвидировал подрядный договор между сельским поселением и строительной организацией

Posted 11 августа 2009,, 11:45
Published 11 августа 2009,, 11:45
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области, Федеральный закон № 94-ФЗ гласит, что выполнение работ для государственных и муниципальных нужд осуществляется в соответствии с контрактами, заключёнными по результатам торгов на размещение заказов. Это сделано специально, чтобы предотвратить коррупцию и установить добросовестную конкуренцию.
Прокурорская проверка выяснила, что торги на размещение заказов в пос. Маслова Пристань не проводились, поэтому Арбитражный суд Белгородской области признал договор подряда недействительным. Решение суда уже вступило в законную силу.