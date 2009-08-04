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Posted 4 августа 2009,, 07:54

Published 4 августа 2009,, 07:54

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На ринге Фёдора Емельяненко можно будет увидеть уже осенью

4 августа 2009, 07:54
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии ММА староосколец Фёдор Емельяненко подписал соглашение на несколько боёв в шоу, которые будут совместно проводить M-1 Global и Strikeforce.

Напомним, что после того как атлетическая комиссия Калифорнии отказала в лицензии Джошу Барнетту, поймав его на стимулирующих препаратах, Affliction отменил запланированное шоу Trilogy и расторг соглашение с M-1 Global.

Представители компании M-1 Global длительное время вели переговоры с различными организациями ММА для проведения боя с участием старооскольского спортсмена. В итоге, как сообщает сайт компании, Фёдор Емельяненко и M-1 Global подписали контракт с американской MMA-организацией Strikeforce. Ближайшие поединки с участием лучшего российского бойца могут пройти уже этой осенью. Сам Фёдор заявил, что ему не терпится выйти на ринг и радовать поклонников своими выступлениями на высшем уровне.

Он также добавил: «Strikeforce – это топовая MMA-организация. В её составе сейчас много отличных бойцов, некоторые из них – величайшие бойцы в мире. Я готов встретиться с любым из них».

#Новости#Спорт#Борьба#Емельяненко#Юля#M1 global
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