На ринге Фёдора Емельяненко можно будет увидеть уже осенью

Posted 4 августа 2009,, 07:54
Published 4 августа 2009,, 07:54
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, что после того как атлетическая комиссия Калифорнии отказала в лицензии Джошу Барнетту, поймав его на стимулирующих препаратах, Affliction отменил запланированное шоу Trilogy и расторг соглашение с M-1 Global.
Представители компании M-1 Global длительное время вели переговоры с различными организациями ММА для проведения боя с участием старооскольского спортсмена. В итоге, как сообщает сайт компании, Фёдор Емельяненко и M-1 Global подписали контракт с американской MMA-организацией Strikeforce. Ближайшие поединки с участием лучшего российского бойца могут пройти уже этой осенью. Сам Фёдор заявил, что ему не терпится выйти на ринг и радовать поклонников своими выступлениями на высшем уровне.
Он также добавил: «Strikeforce – это топовая MMA-организация. В её составе сейчас много отличных бойцов, некоторые из них – величайшие бойцы в мире. Я готов встретиться с любым из них».