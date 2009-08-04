На ринге Фёдора Емельяненко можно будет увидеть уже осенью

Представители компании M-1 Global длительное время вели переговоры с различными организациями ММА для проведения боя с участием старооскольского спортсмена. В итоге, как сообщает сайт компании, Фёдор Емельяненко и M-1 Global подписали контракт с американской MMA-организацией Strikeforce. Ближайшие поединки с участием лучшего российского бойца могут пройти уже этой осенью. Сам Фёдор заявил, что ему не терпится выйти на ринг и радовать поклонников своими выступлениями на высшем уровне.