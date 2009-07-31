В Белгороде определили сроки выдвижения кандидатов на дополнительных выборах в горсовет

Напомним, что правом быть выдвинутым в кандидаты обладают граждане Российской Федерации как непосредственно в порядке самовыдвижения, так и от избирательного объединения. Решение о регистрации кандидатов или об отказе им в этом комиссия может принять не позднее чем через 10 дней после приёма всех документов.