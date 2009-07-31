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Posted 31 июля 2009,, 11:24

Published 31 июля 2009,, 11:24

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Белгороде определили сроки выдвижения кандидатов на дополнительных выборах в горсовет

31 июля 2009, 11:24
Избирательная комиссия областного центра приступила к подготовке дополнительных выборов депутата горсовета по 11-му избирательному округу. Первых кандидатов здесь ожидают с 6 августа.
Сюжет
Выборы

Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», на последней сессии 21 июля народные избранники определили дату выборов своего коллеги по 11-му избирательному округу. Выборы пройдут 11 октября 2009 года. На заседании городская избирательная комиссия также определила сроки, в которые можно выдвигать кандидатов в депутаты. Соответствующие документы необходимо предоставить комиссии с 6 августа до 18:00 31 августа.

Напомним, что правом быть выдвинутым в кандидаты обладают граждане Российской Федерации как непосредственно в порядке самовыдвижения, так и от избирательного объединения. Решение о регистрации кандидатов или об отказе им в этом комиссия может принять не позднее чем через 10 дней после приёма всех документов.

#Новости#Город#Выборы#Мария#Горсовет#Избирком
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