В Белгороде определили сроки выдвижения кандидатов на дополнительных выборах в горсовет

Posted 31 июля 2009,, 11:24
Published 31 июля 2009,, 11:24
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», на последней сессии 21 июля народные избранники определили дату выборов своего коллеги по 11-му избирательному округу. Выборы пройдут 11 октября 2009 года. На заседании городская избирательная комиссия также определила сроки, в которые можно выдвигать кандидатов в депутаты. Соответствующие документы необходимо предоставить комиссии с 6 августа до 18:00 31 августа.
Напомним, что правом быть выдвинутым в кандидаты обладают граждане Российской Федерации как непосредственно в порядке самовыдвижения, так и от избирательного объединения. Решение о регистрации кандидатов или об отказе им в этом комиссия может принять не позднее чем через 10 дней после приёма всех документов.