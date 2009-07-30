Белгород – один из лидеров по темпам снижения цен на жильё

Posted 30 июля 2009,, 13:25
Published 30 июля 2009,, 13:25
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как говорится в сообщении агентства, в отличие от Москвы, в регионах всё ещё актуальны ожидания дальнейшего снижения цен на жильё, хотя постепенно они сходят на нет, и в большинстве городов уже наблюдается активизация отложенного спроса. Тем не менее, специалисты отмечают, что так или иначе падение цен на жильё на 3–5 % в начале года к концу весны – началу лета уменьшилось до 1,5–2,5 %, что свидетельствует о приближении к стадии стабилизации.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Белгорода, по данным исследования, составила (по итогам I полугодия) 37 600 рублей. При этом с начала года белгородское жильё на первичном рынке подешевело на 23 %. По темпам снижения цен область опережают только Волгоград, Тверь (оба 27 %) и Липецк (24 %).
За 1 м² на вторичном рынке Белгорода в среднем просят 40 208 рублей. Корректировка (падение) с начала года (к декабрю 2008 года) составила 19 %. Здесь по темпам падения Белгород занимает шестое-седьмое место в стране. Вместе с тем объём ввода жилья в I полугодии в целом по Белгородской области хоть и сократился, но весьма незначительно – на 2,3 % к I полугодию 2008 года до 362,6 тыс. м².
Впрочем, наблюдаемая корректировка цен людям, желающим приобрести жильё подешевле, сильно не помогла. Согласно анализу специалистов МИАН, по итогам полугодия менее всего подешевели самые востребованные одно- и двухкомнатные квартиры экономкласса, отличающиеся удачным расположением, максимально готовые к проживанию с точки зрения технических характеристик и юридической чистоты, потенциально не нуждающиеся в серьёзном ремонте. Наибольшее же снижение стоимости наблюдалось в сегменте многокомнатного жилья, а также квартир, выводимых на рынок по изначально завышенным ценам.
Активизацию на жилищном рынке эксперты ожидают уже осенью. Касаемо прогнозов цен, в перспективе ближайших двух-четырёх месяцев в регионах России прогнозируется незначительная коррекция как в положительную, так и в отрицательную сторону в пределах 1–3 %.
Существующая конъюнктура рынка, согласно выводам исследования, позволяет предположить, что уже в среднесрочной перспективе стабилизация цен станет объективной реальностью, за которой последует очередная фаза роста. При этом темпы роста цен на недвижимость будут зависеть от господдержки строительной отрасли и спросу на объекты.