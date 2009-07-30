Белгород – один из лидеров по темпам снижения цен на жильё

Как говорится в сообщении агентства, в отличие от Москвы, в регионах всё ещё актуальны ожидания дальнейшего снижения цен на жильё, хотя постепенно они сходят на нет, и в большинстве городов уже наблюдается активизация отложенного спроса. Тем не менее, специалисты отмечают, что так или иначе падение цен на жильё на 3–5 % в начале года к концу весны – началу лета уменьшилось до 1,5–2,5 %, что свидетельствует о приближении к стадии стабилизации.