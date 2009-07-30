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Posted 30 июля 2009,, 13:25

Published 30 июля 2009,, 13:25

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгород – один из лидеров по темпам снижения цен на жильё

30 июля 2009, 13:25
Аналитический центр агентства недвижимости МИАН опубликовал данные исследования рынка недвижимости России по итогам I полугодия 2009 года. Белгородское жильё оказалось одним из наиболее подешевевших с начала года. Причём как на первичном, так и на вторичном рынке.

Как говорится в сообщении агентства, в отличие от Москвы, в регионах всё ещё актуальны ожидания дальнейшего снижения цен на жильё, хотя постепенно они сходят на нет, и в большинстве городов уже наблюдается активизация отложенного спроса. Тем не менее, специалисты отмечают, что так или иначе падение цен на жильё на 3–5 % в начале года к концу весны – началу лета уменьшилось до 1,5–2,5 %, что свидетельствует о приближении к стадии стабилизации.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Белгорода, по данным исследования, составила (по итогам I полугодия) 37 600 рублей. При этом с начала года белгородское жильё на первичном рынке подешевело на 23 %. По темпам снижения цен область опережают только Волгоград, Тверь (оба 27 %) и Липецк (24 %).

За 1 м² на вторичном рынке Белгорода в среднем просят 40 208 рублей. Корректировка (падение) с начала года (к декабрю 2008 года) составила 19 %. Здесь по темпам падения Белгород занимает шестое-седьмое место в стране. Вместе с тем объём ввода жилья в I полугодии в целом по Белгородской области хоть и сократился, но весьма незначительно – на 2,3 % к I полугодию 2008 года до 362,6 тыс. м².

Впрочем, наблюдаемая корректировка цен людям, желающим приобрести жильё подешевле, сильно не помогла. Согласно анализу специалистов МИАН, по итогам полугодия менее всего подешевели самые востребованные одно- и двухкомнатные квартиры экономкласса, отличающиеся удачным расположением, максимально готовые к проживанию с точки зрения технических характеристик и юридической чистоты, потенциально не нуждающиеся в серьёзном ремонте. Наибольшее же снижение стоимости наблюдалось в сегменте многокомнатного жилья, а также квартир, выводимых на рынок по изначально завышенным ценам.

Активизацию на жилищном рынке эксперты ожидают уже осенью. Касаемо прогнозов цен, в перспективе ближайших двух-четырёх месяцев в регионах России прогнозируется незначительная коррекция как в положительную, так и в отрицательную сторону в пределах 1–3 %.

Существующая конъюнктура рынка, согласно выводам исследования, позволяет предположить, что уже в среднесрочной перспективе стабилизация цен станет объективной реальностью, за которой последует очередная фаза роста. При этом темпы роста цен на недвижимость будут зависеть от господдержки строительной отрасли и спросу на объекты.

#Новости#Экономика#Мария#Жилье#Недвижимость#Миан
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