В Белгородской области появится ещё один крупный птицеводческий комплекс

Директор управления инвестиций и проектного финансирования ЦЧБ Сбербанка России Юрий Ячный рассказал, что в новом проекте будет использован опыт и технологии «Приосколья». По его словам, сейчас в Белгородской области готовится к полному запуску ОАО «Ровеньский бройлер». «Его мощность уже к ноябрю составит 60 млн штук племенного яйца в год, что является избыточным объёмом для нынешних потребностей региона. Поэтому и возникла идея нового проекта, которую мы решили поддержать», – пояснил Юрий Ячный. Таким образом, в макрорегионе вскоре появится новый крупный производитель курятины.