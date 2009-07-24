В Белгородской области появится ещё один крупный птицеводческий комплекс

Posted 24 июля 2009,, 06:03
Published 24 июля 2009,, 06:03
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как пишет газета «Коммерсантъ», инициатором выступает ООО «Инвестиционный центр», но его собственники не раскрываются. По некоторым данным, ими являются физлица. «Речь идёт о нескольких бизнесменах, которые совместными усилиями вкладываются в строительство комплекса», – рассказал источник, знакомый с ситуацией. Известно, что предпринимателей консультирует основной владелец и гендиректор белгородского птицехолдинга ЗАО «Приосколье» Геннадий Бобрицкий. Это подтвердил изданию и сам Г. Бобрицкий.
Директор управления инвестиций и проектного финансирования ЦЧБ Сбербанка России Юрий Ячный рассказал, что в новом проекте будет использован опыт и технологии «Приосколья». По его словам, сейчас в Белгородской области готовится к полному запуску ОАО «Ровеньский бройлер». «Его мощность уже к ноябрю составит 60 млн штук племенного яйца в год, что является избыточным объёмом для нынешних потребностей региона. Поэтому и возникла идея нового проекта, которую мы решили поддержать», – пояснил Юрий Ячный. Таким образом, в макрорегионе вскоре появится новый крупный производитель курятины.
Эксперты полагают, что в условиях растущего российского рынка мяса птицы, на котором сокращается доля импорта, создание новых птицеферм актуально. Кроме того, в кризис потребители переходят на более дешёвую по сравнению с говядиной и свининой курятину. И инвестиции в птицеводстве окупаются быстрее, чем в других отраслях.