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Posted 24 июля 2009,, 09:35

Published 24 июля 2009,, 09:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Потенциальных инвесторов внесут в базу

24 июля 2009, 09:35
В мэрии Белгорода ведётся работа по созданию базы данных потенциальных инвесторов.

Созданием единой базы инвесторов занялись специалисты управления экономразвития и инвестиций городской администрации. Как сообщается на официальном сайте мэрии, к участию приглашаются все заинтересованные лица, желающие реализовать в городе инвестиционные проекты. При формировании базы будут учитываться пожелания инвесторов о необходимом содействии со стороны городских властей. Узнать о деталях проекта можно по телефонам: (4722) 27-58-49 и 33-76-27.

Напомним, что на прошлой неделе мэр Белгорода Василий Потрясаев заявил на встрече с делегацией бизнесменов из Германии, что в этом году приток инвестиций в городскую экономику увеличился на 35 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#Новости#Город#Мария#Инвестиции#Инвестор#База данных
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