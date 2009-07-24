Потенциальных инвесторов внесут в базу

Posted 24 июля 2009,, 09:35
Published 24 июля 2009,, 09:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Созданием единой базы инвесторов занялись специалисты управления экономразвития и инвестиций городской администрации. Как сообщается на официальном сайте мэрии, к участию приглашаются все заинтересованные лица, желающие реализовать в городе инвестиционные проекты. При формировании базы будут учитываться пожелания инвесторов о необходимом содействии со стороны городских властей. Узнать о деталях проекта можно по телефонам: (4722) 27-58-49 и 33-76-27.
Напомним, что на прошлой неделе мэр Белгорода Василий Потрясаев заявил на встрече с делегацией бизнесменов из Германии, что в этом году приток инвестиций в городскую экономику увеличился на 35 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.