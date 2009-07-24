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Posted 24 июля 2009,, 15:15

Published 24 июля 2009,, 15:15

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Николай Рыжков не думает, что Минск пойдёт на разрыв отношений с Москвой

24 июля 2009, 15:15
России необходимо выработать чёткую позицию относительно Белоруссии, убеждён председатель Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям, представитель в Совете Федерации от Белгородской области Николай Рыжков.

«Для того чтобы выстраивать дальнейшие отношения с Белоруссией, Россия должна сама чётко определиться с курсом отношений с этой страной: или мы продолжаем и дальше пытаться строить Союзное государство, или нет», – заявил сенатор в интервью Regions.ru.

Обвинив обе стороны в торможении процесса создания Союзного государства, парламентарий в то же время обратил внимание на поведение Лукашенко в последнее время. «Раньше кульбиты можно было наблюдать с обеих сторон. Однако сейчас Лукашенко всё время «крутит»: то он клянётся нам в вечной любви, то говорит, что будет искать поддержку на Западе, которому он нужен только с политической точки зрения – в пику нам», – подчеркнул Рыжков.

Между тем сенатор не думает, что Минск пойдёт на окончательный разрыв с Москвой. «В политике всякое бывает. Может быть своими последними действиями, включая и рекомендации белорусского МИД, Лукашенко прощупывает почву?», – предположил Николай Рыжков.

#Новости#Политика#Мария#Рыжков#Белоруссия#Лукашенко
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