Николай Рыжков не думает, что Минск пойдёт на разрыв отношений с Москвой

Обвинив обе стороны в торможении процесса создания Союзного государства, парламентарий в то же время обратил внимание на поведение Лукашенко в последнее время. «Раньше кульбиты можно было наблюдать с обеих сторон. Однако сейчас Лукашенко всё время «крутит»: то он клянётся нам в вечной любви, то говорит, что будет искать поддержку на Западе, которому он нужен только с политической точки зрения – в пику нам», – подчеркнул Рыжков.