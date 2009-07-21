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Posted 21 июля 2009, 06:01

Published 21 июля 2009, 06:01

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

По отдельным специальностям количество выпускников превышает в пять раз количество вакансий

21 июля 2009, 06:01
Об этом сообщил заместитель губернатора области Олег Полухин на заседании Совета при губернаторе области по стабилизации социально-экономической ситуации.

Он обратил внимание на то, что в регионе сохраняется дисбаланс между специалистами, которых выпускают вузы, и потребностями рынка труда. По некоторым специальностям (юрист, экономист) количество выпускников превышает в 5–6 раз количество имеющихся вакансий. И хотя в этом году бюджетные места на невостребованные специальности уже не предусматривались, проблема остаётся нерешённой. Губернатор Евгений Савченко поручил разработать систему регулирования этих процессов, отметив, что бюджетные места – это всего 30 % от общего количества студентов, а потребностям рынка труда должны соответствовать все 100 % выпускников.

Что касается показателя численности регистрируемых безработных, то на сегодня он составляет 1,86 %. В июне было создано 1 561 рабочее место, выдано 423 субсидии на организацию малого бизнеса. Более 200 из них получили сельские жители на выращивание тёлок для экоферм, 73 – на организацию семейных ферм, сообщает пресс-центр губернатора области.

#Новости#Занятость#Выпускник#Общество#Денис Объедкин
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