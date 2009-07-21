Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 июля 2009,, 06:30

Published 21 июля 2009,, 06:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Интересы белгородских потребителей защитит новая общественная организация

21 июля 2009, 06:30
Наряду с 52 регионами РФ в Белгородской области появилось Объединение потребителей России. Главная задача, которую ставит перед собой организация, – научить население защищать свои потребительские интересы.

Как сообщает пресс-центр губернатора, бесплатные консультации по вопросам потребительского рынка можно получить в белгородском отделении новой организации. Помимо обучения жителей области защищать свои интересы учредители будут оказывать практическую юридическую помощь как отдельным потребителям, так и их объединениям. Связаться с местным отделением Объединения потребителей России можно по телефонам: (4722) 33-61-79, 32-57-82.

Дополнительную информацию о деятельности движения можно получить на официальном сайте Объединения.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Потребитель#Юридическая помощь#Объединение
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18