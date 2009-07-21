Интересы белгородских потребителей защитит новая общественная организация

Как сообщает пресс-центр губернатора, бесплатные консультации по вопросам потребительского рынка можно получить в белгородском отделении новой организации. Помимо обучения жителей области защищать свои интересы учредители будут оказывать практическую юридическую помощь как отдельным потребителям, так и их объединениям. Связаться с местным отделением Объединения потребителей России можно по телефонам: (4722) 33-61-79, 32-57-82.