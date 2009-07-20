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Posted 20 июля 2009,, 08:33

Published 20 июля 2009,, 08:33

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Андрей Даниленко: В молочной отрасли сложилась тяжелейшая ситуация

20 июля 2009, 08:33
Президент и основной владелец группы «Русские фермы» (в Белгородской области у компании самый большой молочно-товарный комплекс на 5 000 голов) Андрей Даниленко считает, что без поддержки российского правительства производители молока будут вынуждены сократить объёмы производства.

«Как председатель Национального союза производителей молока я жду позитивных решений от Минсельхоза и правительства России в ответ на наше обращение, которые, надеюсь, помогут молочным животноводам увидеть свет в конце туннеля, – приводит слова А. Даниленко издание «Коммерсантъ. Черноземье». – Пусть даже нам не выделят огромных сумм, главное, чтобы мы чувствовали заботу и поддержку со стороны государства.

Сейчас в отрасли сложилась тяжелейшая ситуация. Предложение серьёзно превышает спрос, средняя закупочная цена за литр молока составляет 8 рублей, что практически на 40 % ниже зимних расценок. Такого резкого падения не было никогда, обычно колебания между зимой и летом не превышали 10–15 %. Фактически отрасль работает в убыток. Поэтому, если правительство России не окажет помощь производителям молока, единственным их действием будет сокращение объёмов производства и поголовья, что критично скажется на молочном животноводстве в долгосрочной перспективе. На мой взгляд, неотложной мерой должны стать субсидии: чтобы из федерального бюджета на каждый литр произведённого молока выделялось 2 рубля, а из регионального – 1 рубль».

#Новости#Экономика#Правительство#Мария#Производство#Молоко#Субсидия#Андрей даниленко
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