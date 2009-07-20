Андрей Даниленко: В молочной отрасли сложилась тяжелейшая ситуация

Сейчас в отрасли сложилась тяжелейшая ситуация. Предложение серьёзно превышает спрос, средняя закупочная цена за литр молока составляет 8 рублей, что практически на 40 % ниже зимних расценок. Такого резкого падения не было никогда, обычно колебания между зимой и летом не превышали 10–15 %. Фактически отрасль работает в убыток. Поэтому, если правительство России не окажет помощь производителям молока, единственным их действием будет сокращение объёмов производства и поголовья, что критично скажется на молочном животноводстве в долгосрочной перспективе. На мой взгляд, неотложной мерой должны стать субсидии: чтобы из федерального бюджета на каждый литр произведённого молока выделялось 2 рубля, а из регионального – 1 рубль».