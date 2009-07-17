Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля 2009,, 06:08

Published 17 июля 2009,, 06:08

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Тульской области выясняют причины гибели солдата – уроженца Белгородской области

17 июля 2009, 06:08
В деле об убийстве солдата-срочника появился подозреваемый. По версии следствия, им мог стать бык, которого военнослужащий пас, работая в подсобном хозяйстве воинской части.

Тело 20-летнего уроженца Белгородской области нашли 4 июля в Зареченском районе города Тулы, в лесопосадке около воинской части, местные жители, сообщает ИА «Тульские новости». Причиной смерти стали многочисленные колотые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако основная версия, которую прорабатывают следователи, – нападение быка. Солдат в момент происшествия был один, информация о том, что его мог убить сослуживец, не подтвердилась.

На теле погибшего были обнаружены множественные проникающие ранения, которые могли стать следствием нападения на солдата быка, поскольку военнослужащий занимался выпасом скота, работая в подсобном хозяйстве. Для отработки данной версии бык был зарезан, а его рога и копыта отправлены на экспертизу. Если версия о нападении быка не подтвердится, материалы уголовного дела будут переданы в военную прокуратуру.

Подтвердить или опровергнуть информацию о гибели солдата в военкомате по Белгородской области не смогли. «Информация о том, что человек погиб при исполнении, поступает в тот военкомат, в котором он был призван к военной службе, минуя нас», – пояснил сотрудник ведомства корреспонденту ИА «Бел.Ру».

#Новости#Происшествия#Убийство#Мария#Тула#Призыв#Солдат
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18