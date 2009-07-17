В Тульской области выясняют причины гибели солдата – уроженца Белгородской области

Posted 17 июля 2009,, 06:08
Published 17 июля 2009,, 06:08
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Тело 20-летнего уроженца Белгородской области нашли 4 июля в Зареченском районе города Тулы, в лесопосадке около воинской части, местные жители, сообщает ИА «Тульские новости». Причиной смерти стали многочисленные колотые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Однако основная версия, которую прорабатывают следователи, – нападение быка. Солдат в момент происшествия был один, информация о том, что его мог убить сослуживец, не подтвердилась.
На теле погибшего были обнаружены множественные проникающие ранения, которые могли стать следствием нападения на солдата быка, поскольку военнослужащий занимался выпасом скота, работая в подсобном хозяйстве. Для отработки данной версии бык был зарезан, а его рога и копыта отправлены на экспертизу. Если версия о нападении быка не подтвердится, материалы уголовного дела будут переданы в военную прокуратуру.
Подтвердить или опровергнуть информацию о гибели солдата в военкомате по Белгородской области не смогли. «Информация о том, что человек погиб при исполнении, поступает в тот военкомат, в котором он был призван к военной службе, минуя нас», – пояснил сотрудник ведомства корреспонденту ИА «Бел.Ру».