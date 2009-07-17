В Тульской области выясняют причины гибели солдата – уроженца Белгородской области

На теле погибшего были обнаружены множественные проникающие ранения, которые могли стать следствием нападения на солдата быка, поскольку военнослужащий занимался выпасом скота, работая в подсобном хозяйстве. Для отработки данной версии бык был зарезан, а его рога и копыта отправлены на экспертизу. Если версия о нападении быка не подтвердится, материалы уголовного дела будут переданы в военную прокуратуру.