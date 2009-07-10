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Posted 10 июля 2009,, 10:44

Published 10 июля 2009,, 10:44

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Куряне задержали воронежца, воровавшего на Белгородчине

10 июля 2009, 10:44
Курские сотрудники милиции задержали жителя Воронежа, который подозревается в нескольких десятках краж. Вор не ограничивался своим регионом и гастролировал по соседним областям Черноземья.
Сюжет
Кража

Как сообщает газета «Курская правда», задержав вора, курские правоохранители выяснили, что помимо 20 квартирных краж на территории Курской области этому человеку инкриминируется сразу 50 краж в Белгороде, а в Воронеже – 30.

Профессиональный вор выслеживал хозяев квартир, узнавая, когда их не бывает дома, а также делал заметки о замках, установленных на дверях этих квартир. При задержании милиционеры изъяли такие записи и связку с отмычками.

#Новости#Происшествия#Кража#Мария#Вор#Милиция
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