Куряне задержали воронежца, воровавшего на Белгородчине

Posted 10 июля 2009,, 10:44
Published 10 июля 2009,, 10:44
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает газета «Курская правда», задержав вора, курские правоохранители выяснили, что помимо 20 квартирных краж на территории Курской области этому человеку инкриминируется сразу 50 краж в Белгороде, а в Воронеже – 30.
Профессиональный вор выслеживал хозяев квартир, узнавая, когда их не бывает дома, а также делал заметки о замках, установленных на дверях этих квартир. При задержании милиционеры изъяли такие записи и связку с отмычками.