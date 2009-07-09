Белгородский «Салют» вновь оштрафовали

Как сообщает сайт РФС, главный тренер футбольного клуба «Салют-Энергия» Сергей Ташуев оштрафован на тысячу рублей за выход из пределов технической зоны в матче белгородцев с подольским «Витязем» (игра завершилась со счётом 1:1). Кроме того, «за различные нарушения» КДК оштрафовал и непосредственно белгородский клуб на сумму 10 тысяч рублей.