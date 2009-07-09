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Posted 9 июля 2009,, 09:29

Published 9 июля 2009,, 09:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородский «Салют» вновь оштрафовали

9 июля 2009, 09:29
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на своём вчерашнем заседании наложил новые штрафы на отечественные клубы. «Салют-Энергию» решения КДК коснулись дважды.
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Футбол

Как сообщает сайт РФС, главный тренер футбольного клуба «Салют-Энергия» Сергей Ташуев оштрафован на тысячу рублей за выход из пределов технической зоны в матче белгородцев с подольским «Витязем» (игра завершилась со счётом 1:1). Кроме того, «за различные нарушения» КДК оштрафовал и непосредственно белгородский клуб на сумму 10 тысяч рублей.

Рассмотрели эксперты КДК и кубковый матч «Салюта». Главный тренер проигравшего «Волгограда» Лев Иванов оштрафован на пять тысяч рублей за некорректное поведение в отношении арбитра.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Футбол#Штраф#Салют#Ташуев#Кдк#Рфс
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