Белгородский «Салют» вновь оштрафовали

Posted 9 июля 2009,, 09:29
Published 9 июля 2009,, 09:29
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает сайт РФС, главный тренер футбольного клуба «Салют-Энергия» Сергей Ташуев оштрафован на тысячу рублей за выход из пределов технической зоны в матче белгородцев с подольским «Витязем» (игра завершилась со счётом 1:1). Кроме того, «за различные нарушения» КДК оштрафовал и непосредственно белгородский клуб на сумму 10 тысяч рублей.
Рассмотрели эксперты КДК и кубковый матч «Салюта». Главный тренер проигравшего «Волгограда» Лев Иванов оштрафован на пять тысяч рублей за некорректное поведение в отношении арбитра.