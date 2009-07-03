Светлана Хоркина: Зарплаты тренеров такие мизерные, что остаются работать только энтузиасты

Posted 3 июля 2009,, 08:35
Published 3 июля 2009,, 08:35
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
«Это большой комплекс, там детишки занимаются. Очень много девчонок. Вечер, а занимается 600 человек. Представляете, как душа радуется! Много-много их, и каждый что-то там крутит, вертит. И очень приятно, что сейчас мы ведём набор мальчиков тоже», – рассказала белгородка в интервью «Спорт день за днём».
«Моя задача в том, чтобы помочь им. Хотя есть проблемы. Нехватка спортивного инвентаря и зарплаты тренеров. Они такие мизерные, что остаются работать только энтузиасты. Хотя мы приглашаем специалистов из-за границы работать с нашими сборными, платим за это миллионы. И третья проблема: мои спортсмены выезжают за границу на соревнования, им выдают 550 рублей на гостиницу… Ну нет таких цен!» – заключила С. Хоркина.