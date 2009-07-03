Светлана Хоркина: Зарплаты тренеров такие мизерные, что остаются работать только энтузиасты

«Моя задача в том, чтобы помочь им. Хотя есть проблемы. Нехватка спортивного инвентаря и зарплаты тренеров. Они такие мизерные, что остаются работать только энтузиасты. Хотя мы приглашаем специалистов из-за границы работать с нашими сборными, платим за это миллионы. И третья проблема: мои спортсмены выезжают за границу на соревнования, им выдают 550 рублей на гостиницу… Ну нет таких цен!» – заключила С. Хоркина.