Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля 2009,, 08:35

Published 3 июля 2009,, 08:35

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Светлана Хоркина: Зарплаты тренеров такие мизерные, что остаются работать только энтузиасты

3 июля 2009, 08:35
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказала об успехах и проблемах функционирующего при Белгородском госуниверситете своём спорткомплексе. По словам белгородки, в детском спорте по-прежнему существует проблема недостаточного финансирования.

«Это большой комплекс, там детишки занимаются. Очень много девчонок. Вечер, а занимается 600 человек. Представляете, как душа радуется! Много-много их, и каждый что-то там крутит, вертит. И очень приятно, что сейчас мы ведём набор мальчиков тоже», – рассказала белгородка в интервью «Спорт день за днём».

«Моя задача в том, чтобы помочь им. Хотя есть проблемы. Нехватка спортивного инвентаря и зарплаты тренеров. Они такие мизерные, что остаются работать только энтузиасты. Хотя мы приглашаем специалистов из-за границы работать с нашими сборными, платим за это миллионы. И третья проблема: мои спортсмены выезжают за границу на соревнования, им выдают 550 рублей на гостиницу… Ну нет таких цен!» – заключила С. Хоркина.

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Хоркина#Светлана хоркина#Спорткомплекс
Подпишитесь
«Им нужна помощь психиатра»: что известно о женщинах, живущих на улице в Белгороде?
Сегодня, 13:34
Увольнение Щедриной и разбирательства между «Русагро» и «Агро-Белогорьем» связаны?
Сегодня, 07:28
Специалисты «Белгородэнерго» мобилизованы в связи с надвигающейся непогодой
Сегодня, 12:00
«Их золотые куры несут?» Путин ответил, почему подорожали яйца
Сегодня, 11:22
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
Сегодня, 08:05
Неожиданно: в Белгородской области оказалась самая дешёвая в РФ продуктовая корзина
Сегодня, 14:18