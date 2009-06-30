«Университет «Технолог» начнёт Лигу чемпионов в Белгороде

Posted 30 июня 2009,, 10:05
Published 30 июня 2009,, 10:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как уже сообщало ИА «Бел.Ру», белгородский «Университет «Технолог» по результатам жеребьёвки попал в группу «А». По данным спортивного агентства «Волей Сервис», первый тур белгородки проведу в родных стенах 1–3 декабря 2009 года против французского «Канна» из одноимённого города.
Во втором туре «студенток» ждёт сложнейший выезд. В итальянском Бергамо наши волейболистки 8–10 декабря сыграют против действующего обладателя главного трофея Лиги чемпионов – «Фоппапедретти».
15–17 декабря в рамках третьего тура в Белгород приедет хорватская «Риека», а после Нового года – 5–7 января уже «Университет «Технолог» сыграет в Хорватии. 12–14 января белгородки дома сыграют с «Фоппапедретти», а завершит групповой турнир «Университет» во Франции – 19 января игрой с «Канном».
В плей-офф из четырёх групп согласно регламенту соревнований выходят по три лучшие команды, т. е. всего 12 клубов. Если из этой дюжины будет выбран хозяин Финала Четырёх, то, поскольку он освобождается от плей-офф, на замену ему в Раунде 12-ти будет назначен аутсайдер (четвёртое место в группе), имеющий лучшие дополнительные показатели.