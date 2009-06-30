«Университет «Технолог» начнёт Лигу чемпионов в Белгороде

В плей-офф из четырёх групп согласно регламенту соревнований выходят по три лучшие команды, т. е. всего 12 клубов. Если из этой дюжины будет выбран хозяин Финала Четырёх, то, поскольку он освобождается от плей-офф, на замену ему в Раунде 12-ти будет назначен аутсайдер (четвёртое место в группе), имеющий лучшие дополнительные показатели.