В Арбитражном суде Белгородской области появилась антикоррупционная комиссия

Posted 29 июня 2009,, 13:16
Published 29 июня 2009,, 13:16
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Кроме этого, комиссия, в которую войдут представители руководства суда, судей и сотрудников аппарата арбитража, будет контролировать выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в суде.
О коррупции могут сообщать и обратившиеся в суд граждане. На сайте Арбитражного суда Белгородской области уже открыта страница для отзывов и предложений, где посетители могут оставить свои замечания и задать вопросы о работе суда.