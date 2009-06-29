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Posted 29 июня 2009,, 13:16

Published 29 июня 2009,, 13:16

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Арбитражном суде Белгородской области появилась антикоррупционная комиссия

29 июня 2009, 13:16
Как сообщили журналисту ИА «Бел.Ру» в пресс-службе областного арбитражного суда, комиссия по противодействию коррупции займётся проверкой фактов неформальных обращений для склонения судьи или госслужащего к коррупционным правонарушениям.

Кроме этого, комиссия, в которую войдут представители руководства суда, судей и сотрудников аппарата арбитража, будет контролировать выполнение плана мероприятий по противодействию коррупции в суде.

О коррупции могут сообщать и обратившиеся в суд граждане. На сайте Арбитражного суда Белгородской области уже открыта страница для отзывов и предложений, где посетители могут оставить свои замечания и задать вопросы о работе суда.

#Новости#Общество#Денис Объедкин#Коррупция#Арбитражный суд
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