Подозреваемый в убийстве своей семьи житель Старого Оскола до сих пор не найден

Сотрудники УВД продолжают поиски жителя Белгородской области, который, по мнению следствия, мог совершить 26 июня тройное убийство. Расследование уголовного дела передано областному отделу по особо важным делам следственного управления СКП.

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