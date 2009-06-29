Подозреваемый в убийстве своей семьи житель Старого Оскола до сих пор не найден

Posted 29 июня 2009,, 13:39
Published 29 июня 2009,, 13:39
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как пояснили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в пресс-службе следственного управления, у правоохранительных органов пока нет информации о местонахождении подозреваемого мужчины. Не ясны и мотивы преступления.
Напомним, что 26 июня в собственной квартире в микрорайоне Северный Старого Оскола были обнаружены тела женщины, а также её 15-летнего сына и 6-летней дочери. На месте происшествия найден обрез охотничьего ружья.
Расследование уголовного дела ввиду особой значимости поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления.