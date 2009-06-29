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Posted 29 июня 2009,, 13:39

Published 29 июня 2009,, 13:39

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Подозреваемый в убийстве своей семьи житель Старого Оскола до сих пор не найден

29 июня 2009, 13:39
Сотрудники УВД продолжают поиски жителя Белгородской области, который, по мнению следствия, мог совершить 26 июня тройное убийство. Расследование уголовного дела передано областному отделу по особо важным делам следственного управления СКП.

Как пояснили корреспонденту ИА «Бел.Ру» в пресс-службе следственного управления, у правоохранительных органов пока нет информации о местонахождении подозреваемого мужчины. Не ясны и мотивы преступления.

Напомним, что 26 июня в собственной квартире в микрорайоне Северный Старого Оскола были обнаружены тела женщины, а также её 15-летнего сына и 6-летней дочери. На месте происшествия найден обрез охотничьего ружья.

Расследование уголовного дела ввиду особой значимости поручено отделу по расследованию особо важных дел следственного управления.

#Новости#Происшествия#Прокуратура#Мария#Скп
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