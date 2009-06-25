В экологической программе белгородского цемзавода – замена фильтров и озеленение

На реконструкцию современных электрофильтров вращающихся печей ЗАО «Белгородский цемент» холдинг уже выделил десятки миллионов рублей, в результате чего количество вредных выбросов в атмосферу значительно сократилось. Но фильтры, по словам Ф. Гальчева, это не единственный пункт экологической программы. Большое внимание руководство холдинга уделяет и обновлению всего белгородского завода. Только за последние 2,5 года в его реконструкцию вложили около 40 млн рублей.