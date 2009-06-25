В экологической программе белгородского цемзавода – замена фильтров и озеленение

Posted 25 июня 2009,, 10:40
Published 25 июня 2009,, 10:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
На реконструкцию современных электрофильтров вращающихся печей ЗАО «Белгородский цемент» холдинг уже выделил десятки миллионов рублей, в результате чего количество вредных выбросов в атмосферу значительно сократилось. Но фильтры, по словам Ф. Гальчева, это не единственный пункт экологической программы. Большое внимание руководство холдинга уделяет и обновлению всего белгородского завода. Только за последние 2,5 года в его реконструкцию вложили около 40 млн рублей.
Проводит белгородский цемзавод и рекультивацию отработанных участков карьера мела и глины. По последним данным, в 2004-2008 годах горнотехнический этап рекультивации удалось осуществить на площади 41,4 га. Кроме этого, высажено 5,5 тысяч саженцев деревьев.
Наталья Антонова