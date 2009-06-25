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Posted 25 июня 2009,, 10:40

Published 25 июня 2009,, 10:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В экологической программе белгородского цемзавода – замена фильтров и озеленение

25 июня 2009, 10:40
«Всё внимание – экологии», – прозвучало сегодня во время осмотра предприятия «Белгородский цемент». Как заявил председатель Совета директоров холдинга «Евроцемент груп» Филарет Гальчев, программа по сохранению окружающей среды на заводе сводится не только к замене фильтров.

На реконструкцию современных электрофильтров вращающихся печей ЗАО «Белгородский цемент» холдинг уже выделил десятки миллионов рублей, в результате чего количество вредных выбросов в атмосферу значительно сократилось. Но фильтры, по словам Ф. Гальчева, это не единственный пункт экологической программы. Большое внимание руководство холдинга уделяет и обновлению всего белгородского завода. Только за последние 2,5 года в его реконструкцию вложили около 40 млн рублей.

Проводит белгородский цемзавод и рекультивацию отработанных участков карьера мела и глины. По последним данным, в 2004-2008 годах горнотехнический этап рекультивации удалось осуществить на площади 41,4 га. Кроме этого, высажено 5,5 тысяч саженцев деревьев.

Наталья Антонова

#Новости#Город#Мария#Белгородский цемент#Цемент#Евроцемент груп#Филарет гальчев
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