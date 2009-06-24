Парламент Хакасии поддержал инициативу Белгородской областной Думы

Posted 24 июня 2009,, 07:24
Published 24 июня 2009,, 07:24
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Напомним, Белгородская областная Дума обратилась к руководству министерства сельского хозяйства России с просьбой оказать господдержку производителям молока и молочных продуктов, приготовленных из отечественного сырья.
Хакасский парламент полностью поддержал белгородских депутатов. Как отметил в своём выступлении спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев, в России дотации молочным производителям являются одними из самых низких не только в СНГ, но и в Евросоюзе, сообщает агентство новостей «Хакас информ».