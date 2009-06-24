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Posted 24 июня 2009,, 07:24

Published 24 июня 2009,, 07:24

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Парламент Хакасии поддержал инициативу Белгородской областной Думы

24 июня 2009, 07:24
Президиум Верховного совета Хакасии одобрил инициативу депутатов Белгородской областной Думы, касающуюся господдержки производителей молока и молочной продукции.

Напомним, Белгородская областная Дума обратилась к руководству министерства сельского хозяйства России с просьбой оказать господдержку производителям молока и молочных продуктов, приготовленных из отечественного сырья.

Хакасский парламент полностью поддержал белгородских депутатов. Как отметил в своём выступлении спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев, в России дотации молочным производителям являются одними из самых низких не только в СНГ, но и в Евросоюзе, сообщает агентство новостей «Хакас информ».

#Новости#Экономика#Областная дума#Мария#Депутат#Молоко#Обращение#Минсельхоз
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