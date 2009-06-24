Парламент Хакасии поддержал инициативу Белгородской областной Думы

Хакасский парламент полностью поддержал белгородских депутатов. Как отметил в своём выступлении спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев, в России дотации молочным производителям являются одними из самых низких не только в СНГ, но и в Евросоюзе, сообщает агентство новостей «Хакас информ».