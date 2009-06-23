В Белгородской области создан единый телефон доверия

Как подчеркнул заместитель губернатора области Олег Полухин, этот телефон не отменяет все существующие в различных органах власти антикоррупционные телефоны доверия. Он, с одной стороны, расширяет возможности граждан сообщить информацию, с другой – позволяет вести строгий учёт поступивших сведений и принимаемых по ним решений.