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Posted 23 июня 2009, 04:57

Published 23 июня 2009, 04:57

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

В Белгородской области создан единый телефон доверия

23 июня 2009, 04:57
В регионе образован центр телефонных обращений граждан. Единый телефон 207-507 будет работать ежедневно с 9 до 21. Операторы будут принимать звонки белгородцев, желающих сообщить о факте коррупции, об административном правонарушении или преступлении, а также о некачественно оказанных государственных услугах.

Об этом было заявлено на заседании Совета при губернаторе области по противодействию коррупции, сообщает пресс-центр главы региона.

Из любого населённого пункта области звонок будет бесплатным, а полученные сведения будут ежемесячно предоставляться на рассмотрение антикоррупционного Совета. Ответная реакция на звонок гражданина, оставившего свои координаты, должна поступить в течение трёх дней.

Как подчеркнул заместитель губернатора области Олег Полухин, этот телефон не отменяет все существующие в различных органах власти антикоррупционные телефоны доверия. Он, с одной стороны, расширяет возможности граждан сообщить информацию, с другой – позволяет вести строгий учёт поступивших сведений и принимаемых по ним решений.

#Новости#Коррупция#Телефон доверия#Общество#Денис Объедкин
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