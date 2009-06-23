В Белгородской области создан единый телефон доверия

Posted 23 июня 2009, 04:57
Published 23 июня 2009, 04:57
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Об этом было заявлено на заседании Совета при губернаторе области по противодействию коррупции, сообщает пресс-центр главы региона.
Из любого населённого пункта области звонок будет бесплатным, а полученные сведения будут ежемесячно предоставляться на рассмотрение антикоррупционного Совета. Ответная реакция на звонок гражданина, оставившего свои координаты, должна поступить в течение трёх дней.
Как подчеркнул заместитель губернатора области Олег Полухин, этот телефон не отменяет все существующие в различных органах власти антикоррупционные телефоны доверия. Он, с одной стороны, расширяет возможности граждан сообщить информацию, с другой – позволяет вести строгий учёт поступивших сведений и принимаемых по ним решений.