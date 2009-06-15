Глава Белгородской области – в списке самых малооплачиваемых губернаторов

Кроме этого, белгородский губернатор вошёл в тройку самых близких к народу глав регионов. Близость к народу рассчитывалась по доле средней зарплаты по субъекту Федерации в зарплате губернатора. Сравнивались показатели губернаторов, которые вступили в должность не позднее 1 января 2008 года и у которых более половины годового дохода в 2008 году составила зарплата. Евгений Савченко занял третье место в таком рейтинге с коэффициентом 13,17 %. На втором месте глава Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко (15,43 %). А самым близким к народу стал президент Якутии Вячеслав Штыров (18,72 %).