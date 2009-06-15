Глава Белгородской области – в списке самых малооплачиваемых губернаторов

Posted 15 июня 2009,, 07:36
Published 15 июня 2009,, 07:36
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По данным издания, на конец прошлой недели о доходах отчитались 85 % губернаторов. Проанализировав данные о доходах региональных лидеров, еженедельник составил ряд рейтингов, построенных на обеспеченности губернаторов как в абсолютных показателях, так и в соотношении с уровнем жизни населения вверенного региона.
Евгений Савченко оказался на третьем месте в списке самых малооплачиваемых губернаторов страны по итогам 2008 года (годовой доход 1,24 млн рублей) после глав Северной Осетии Таймураза Мамсурова (1,22 млн) и Адыгеи Асланчерия Тхакушинова (0,976 млн). Самые же высокие доходы отмечены у губернатора Красноярского края Александра Хлопонина (634,989 млн).
Кроме этого, белгородский губернатор вошёл в тройку самых близких к народу глав регионов. Близость к народу рассчитывалась по доле средней зарплаты по субъекту Федерации в зарплате губернатора. Сравнивались показатели губернаторов, которые вступили в должность не позднее 1 января 2008 года и у которых более половины годового дохода в 2008 году составила зарплата. Евгений Савченко занял третье место в таком рейтинге с коэффициентом 13,17 %. На втором месте глава Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко (15,43 %). А самым близким к народу стал президент Якутии Вячеслав Штыров (18,72 %).
В других рейтингах, по наибольшему количеству квартир, земель, автомобилей, белгородского губернатора в числе лидеров не оказалось.