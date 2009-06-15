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Posted 15 июня 2009,, 07:36

Published 15 июня 2009,, 07:36

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Глава Белгородской области – в списке самых малооплачиваемых губернаторов

15 июня 2009, 07:36
Аналитический еженедельник «Коммерсантъ Власть» проанализировал данные деклараций о доходах глав российских регионов. Белгородский губернатор Евгений Савченко оказался в лидерах по малооплачиваемости своей должности и близости к народу.

По данным издания, на конец прошлой недели о доходах отчитались 85 % губернаторов. Проанализировав данные о доходах региональных лидеров, еженедельник составил ряд рейтингов, построенных на обеспеченности губернаторов как в абсолютных показателях, так и в соотношении с уровнем жизни населения вверенного региона.

Евгений Савченко оказался на третьем месте в списке самых малооплачиваемых губернаторов страны по итогам 2008 года (годовой доход 1,24 млн рублей) после глав Северной Осетии Таймураза Мамсурова (1,22 млн) и Адыгеи Асланчерия Тхакушинова (0,976 млн). Самые же высокие доходы отмечены у губернатора Красноярского края Александра Хлопонина (634,989 млн).

Кроме этого, белгородский губернатор вошёл в тройку самых близких к народу глав регионов. Близость к народу рассчитывалась по доле средней зарплаты по субъекту Федерации в зарплате губернатора. Сравнивались показатели губернаторов, которые вступили в должность не позднее 1 января 2008 года и у которых более половины годового дохода в 2008 году составила зарплата. Евгений Савченко занял третье место в таком рейтинге с коэффициентом 13,17 %. На втором месте глава Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко (15,43 %). А самым близким к народу стал президент Якутии Вячеслав Штыров (18,72 %).

В других рейтингах, по наибольшему количеству квартир, земель, автомобилей, белгородского губернатора в числе лидеров не оказалось.

#Новости#Политика#Губернатор#Мария#Савченко#Декларация#Доход
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