Светлана Хоркина отправится на Селигер

Posted 9 июня 2009,, 10:42
Published 9 июня 2009,, 10:42
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Светлана Хоркина познакомит участников с программой подготовки специалистов по работе с молодёжью «Лидерство». Всего на форуме будет представлена серия направлений, касающихся бизнеса, искусства, журналистики, толерантности, научно-технического творчества и т. п.
Представлять различные направления форума будут Виктория Лопырева, Анфиса Чехова, Дмитрий Носов, Егор Кончаловский, бизнесмены Вадим Дымов и Давид Якобашвили. Гостями также станут Тина Канделаки, Виталий Мутко и многие другие.
Несмотря на большие проблемы в экономике и дефицитный бюджет, расходы на проведение форума в 2009 году по сравнению с прошлым годом в абсолютных показателях только выросли. По данным «Независимой газеты», в Тверской области, близ городка Осташков, побывают около 50 тысяч гостей из 80 регионов (в 2008 году – около пяти тысяч человек). Что касается финансирования, то 15 млн рублей составляют гранты от Госклуба, 80 млн – деньги Федерального агентства по делам молодёжи, а около 60 млн руб. – взносы участников. В итоге совокупная бюджетная поддержка селигерских мероприятий составит 95 млн руб. из госказны.
Белгородский десант также по традиции отправится на форум. Точное количество белгородцев – участников форума пока неизвестно. Для поездки на Селигер молодые люди должны оплатить взносы по 1 200 рублей.