Светлана Хоркина отправится на Селигер

Несмотря на большие проблемы в экономике и дефицитный бюджет, расходы на проведение форума в 2009 году по сравнению с прошлым годом в абсолютных показателях только выросли. По данным «Независимой газеты», в Тверской области, близ городка Осташков, побывают около 50 тысяч гостей из 80 регионов (в 2008 году – около пяти тысяч человек). Что касается финансирования, то 15 млн рублей составляют гранты от Госклуба, 80 млн – деньги Федерального агентства по делам молодёжи, а около 60 млн руб. – взносы участников. В итоге совокупная бюджетная поддержка селигерских мероприятий составит 95 млн руб. из госказны.