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Posted 5 июня 2009,, 17:59

Published 5 июня 2009,, 17:59

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Барсук и Колодинский досрочно завершили участие на австрийском этапе чемпионата Европы

5 июня 2009, 17:59
Белгородский и краснодарский пляжные волейболисты не смогли продвинуться по турнирной сетке второго этапа Евробичтура дальше девятого места.

Лучшая российская пара потерпела поражение уже в первом раунде – от чехов Kubala–Benes P. (15:21, 21:15, 12:15). Далее, больше не имея права оступиться, Барсук и Колодинский «дожали» хозяев площадки австрийцев Doppler–Mellitzer (17:21, 21:19, 16:14). Сил на третий матч за сегодняшний день россиянам уже не хватило. Швейцарцы Heuscher–Heyer оформили победу над нашим тандемом в двух сетах – 21:17, 21:17.

Отметим, что в текущем сезоне белгородцу и краснодарцу не удаётся подняться выше пятого места на этапах европейского и мирового туров. Между тем главный тренер сборной России по пляжному волейболу американец Дэйн Селжник считает, что ничего сверхъестественного с лучшей отечественной парой не происходит.

«Не сказал бы, что результаты Барсука и Колодинского так уж плохи, – заявил наставник национальной команды в интервью газете «Спорт-Экспресс» накануне австрийского турнира. – Неслучайно в текущем рейтинге Мирового тура они занимают высокое пятое место. Думаю, в ближайшее время их прорвет и они начнут попадать «в медали». Просто нужно научиться более уверенно проходить слабых противников. А пока ребята тратят на это слишком много сил. И потом на решающие матчи их не хватает».

#Новости#Денис Объедкин#Спорт#Пляжный волейбол#Колодинский#Барсук#Селжник
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