Барсук и Колодинский досрочно завершили участие на австрийском этапе чемпионата Европы

«Не сказал бы, что результаты Барсука и Колодинского так уж плохи, – заявил наставник национальной команды в интервью газете «Спорт-Экспресс» накануне австрийского турнира. – Неслучайно в текущем рейтинге Мирового тура они занимают высокое пятое место. Думаю, в ближайшее время их прорвет и они начнут попадать «в медали». Просто нужно научиться более уверенно проходить слабых противников. А пока ребята тратят на это слишком много сил. И потом на решающие матчи их не хватает».