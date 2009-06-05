Барсук и Колодинский досрочно завершили участие на австрийском этапе чемпионата Европы

Posted 5 июня 2009,, 17:59
Published 5 июня 2009,, 17:59
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Лучшая российская пара потерпела поражение уже в первом раунде – от чехов Kubala–Benes P. (15:21, 21:15, 12:15). Далее, больше не имея права оступиться, Барсук и Колодинский «дожали» хозяев площадки австрийцев Doppler–Mellitzer (17:21, 21:19, 16:14). Сил на третий матч за сегодняшний день россиянам уже не хватило. Швейцарцы Heuscher–Heyer оформили победу над нашим тандемом в двух сетах – 21:17, 21:17.
Отметим, что в текущем сезоне белгородцу и краснодарцу не удаётся подняться выше пятого места на этапах европейского и мирового туров. Между тем главный тренер сборной России по пляжному волейболу американец Дэйн Селжник считает, что ничего сверхъестественного с лучшей отечественной парой не происходит.
«Не сказал бы, что результаты Барсука и Колодинского так уж плохи, – заявил наставник национальной команды в интервью газете «Спорт-Экспресс» накануне австрийского турнира. – Неслучайно в текущем рейтинге Мирового тура они занимают высокое пятое место. Думаю, в ближайшее время их прорвет и они начнут попадать «в медали». Просто нужно научиться более уверенно проходить слабых противников. А пока ребята тратят на это слишком много сил. И потом на решающие матчи их не хватает».