Старооскольский ритейлер предложил кредиторам войти в долю

Posted 25 мая 2009,, 07:30
Published 25 мая 2009,, 07:30
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает «Коммерсантъ Черноземье. Воронеж», конвертировать просроченные долги в долю бизнеса «Шанс» предлагает своим кредиторам: Номос-банку и Липецккомбанку. По сведениям издания, владельцы старооскольской сети Шахин Солтанов и Жанна Геворкян намерены создать новое юридическое лицо, которому перейдёт розничный бизнес компании.
О том, что такая схема действительно существует, «Коммерсанту» сообщил член совета директоров «Шанса» Андрей Червов, отметив, что «в новую компанию будет переведён менеджмент, права на использование бренда, контракты с поставщиками, а также права аренды». По его словам, «сейчас все условия с заинтересованными банками прорабатываются. В новой компании они могут стать как полноценными акционерами, так и получить возможность погашать задолженность ритейлера из прибыли новой компании».