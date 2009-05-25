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Posted 25 мая 2009,, 07:30

Published 25 мая 2009,, 07:30

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Старооскольский ритейлер предложил кредиторам войти в долю

25 мая 2009, 07:30
Старооскольская сеть магазинов бытовой техники «Шанс», в состав которой входят 18 торговых точек в Центральном федеральном округе, предложила банкам-кредиторам вместо возврата денег по просроченным кредитам долю в собственном бизнесе.

Как сообщает «Коммерсантъ Черноземье. Воронеж», конвертировать просроченные долги в долю бизнеса «Шанс» предлагает своим кредиторам: Номос-банку и Липецккомбанку. По сведениям издания, владельцы старооскольской сети Шахин Солтанов и Жанна Геворкян намерены создать новое юридическое лицо, которому перейдёт розничный бизнес компании.

О том, что такая схема действительно существует, «Коммерсанту» сообщил член совета директоров «Шанса» Андрей Червов, отметив, что «в новую компанию будет переведён менеджмент, права на использование бренда, контракты с поставщиками, а также права аренды». По его словам, «сейчас все условия с заинтересованными банками прорабатываются. В новой компании они могут стать как полноценными акционерами, так и получить возможность погашать задолженность ритейлера из прибыли новой компании».

#Новости#Экономика#Кредит#Ритейлер#Мария#Супермаркет#Шанс
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