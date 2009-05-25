Старооскольский ритейлер предложил кредиторам войти в долю

О том, что такая схема действительно существует, «Коммерсанту» сообщил член совета директоров «Шанса» Андрей Червов, отметив, что «в новую компанию будет переведён менеджмент, права на использование бренда, контракты с поставщиками, а также права аренды». По его словам, «сейчас все условия с заинтересованными банками прорабатываются. В новой компании они могут стать как полноценными акционерами, так и получить возможность погашать задолженность ритейлера из прибыли новой компании».