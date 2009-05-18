Водители в Белгородской области не умеют вести себя на перекрёстках

Выходные, 16 и 17 мая, прошли относительно спокойно. Зафиксированы только две аварии, в которых двое человек получили ранения. Так, 17 мая в с. Стрелецкое Белгородского района водитель на ГАЗ-2410 сбил пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. С травмами пострадавший доставлен в больницу.