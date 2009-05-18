Водители в Белгородской области не умеют вести себя на перекрёстках

Posted 18 мая 2009,, 08:37
Published 18 мая 2009,, 08:37
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, больше всего аварий произошло в Белгороде (6) и Старом Осколе (5). Основные виды аварий – столкновения и опрокидывания авто. Причины – превышение скорости (11 ДТП) и нарушение правил проезда перекрёстков (7 ДТП).
12 мая поздно вечером в Белгороде на улице Студенческой водитель на ВАЗ-2103 врезался в опору ЛЭП. Два человека погибли на месте, водитель и ещё два пассажира травмированы.
Выходные, 16 и 17 мая, прошли относительно спокойно. Зафиксированы только две аварии, в которых двое человек получили ранения. Так, 17 мая в с. Стрелецкое Белгородского района водитель на ГАЗ-2410 сбил пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. С травмами пострадавший доставлен в больницу.