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Posted 18 мая 2009,, 08:37

Published 18 мая 2009,, 08:37

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Водители в Белгородской области не умеют вести себя на перекрёстках

18 мая 2009, 08:37
За прошедшую неделю, с 9 по 15 мая, на дорогах Белгородской области произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. Три человека погибли и 29 получили ранения.
Сюжет
Авария

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, больше всего аварий произошло в Белгороде (6) и Старом Осколе (5). Основные виды аварий – столкновения и опрокидывания авто. Причины – превышение скорости (11 ДТП) и нарушение правил проезда перекрёстков (7 ДТП).

12 мая поздно вечером в Белгороде на улице Студенческой водитель на ВАЗ-2103 врезался в опору ЛЭП. Два человека погибли на месте, водитель и ещё два пассажира травмированы.

Выходные, 16 и 17 мая, прошли относительно спокойно. Зафиксированы только две аварии, в которых двое человек получили ранения. Так, 17 мая в с. Стрелецкое Белгородского района водитель на ГАЗ-2410 сбил пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. С травмами пострадавший доставлен в больницу.

#Новости#Происшествия#Авария#Гибдд#Мария#Гаи
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